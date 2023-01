Società specializzata in sicurezza assume: un grosso colpo nel 2023

Una nota società specializzata in sicurezza, Sicuritalia, assume guardie giurate, operatori di igiene ambientale e addetti ai servizi fiduciari.

Chi cerca lavoro deve approfondire questa interessante opportunità occupazionale proposta da una società solida.

Il Gruppo Sicuritalia lavora con interlocutori bancari, industriali, commerciali e del pubblico e propone un’ampia gamma di servizi. La sicurezza per le famiglie, la persona, le case, negozi e uffici e per le aziende è al centro dell’operato. Il gruppo progetta impianti di sicurezza, propone una Protezione 24H con l’antifurto wireless più evoluto del mercato, offre servizi di verifica delle attività e delle attrezzature di prevenzione e gestione degli incendi e rispetta gli standard qualitativi nonché le condizioni economiche del mercato. Sul portale dell’azienda è possibile approfondire i prodotti offerti ed accedere alla sezione Lavora con noi per candidarsi ad una posizione aperta (qui tante altre opportunità) ed entrare a far parte di una realtà solida, innovativa e tecnologicamente avanzata. I settori di ricerca del personale sono vari. Funzioni di staff, operativo armato e disarmato, venditori e receptionist e facilities.

La sicurezza prima di tutto, anche quella lavorativa

Chi cerca sicurezza lavorativa non può rimanere indifferente davanti alle posizioni aperte di una società specializzata proprio nel campo della sicurezza. In questo momento il Gruppo ricerca 600 nuove figure professionali da inserire nell’organico già formato da 17 mila dipendenti. Le selezioni riguardano vari ruoli da coprire per sedi sparse in tutta Italia.

Tra le posizioni aperte segnaliamo l’addetto all’antiriciclaggio, l’addetto Ufficio Salute e Sicurezza sul Lavoro, Junior Business Intelligence, Project Manager Infrastrutture, Senior System Engineer, Project Manager ICT, HSE Manager e Junior Area Manager Igiene Ambientale. Continuiamo con l’addetto alle buste paga, il costumer service, l’analista applicativi, l’addetto all’Ufficio commerciale, l’aspirante guardia giurata, l’addetto alla sicurezza aeroportuale e l’addetto al controllo accessi.

Tra le assunzioni urgenti la ricerca di addetti alla sicurezza in vari settori. I requisiti richiesti sono disponibilità a lavorare su turni, di notte e nei giorni festivi, flessibilità, attitudine ai rapporti interpersonali e patente di guida (necessariamente automunito). Come requisiti aggiuntivi citiamo la conoscenza della lingua inglese per gli aspiranti addetti al portierato aziendale e dei sistemi informatici per il controllo accessi su portineria aziendale.

Come candidarsi

L’invio della candidatura è semplice. Dopo aver selezionato la posizione aperta di proprio interesse basterà cliccare su “Candidati per questo lavoro online” e seguire i passaggi che appariranno sulla schermata (dati anagrafici, email, caricamento del curriculum vitae). Ricordiamo, però, che sarà possibile inviare anche una candidatura spontanea qualora al momento nessuna posizione aperta risultasse in linea con il proprio profilo professionale.