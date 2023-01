Una carriera da Fineco Bank è a portata di click: le posizioni aperte

Fineco Bank è stata premiata con la certificazione Top Employer Italia 2022, un merito rivolto alle aziende che creano un ambiente di lavoro positivo e stimolante.

Scopriamo le posizioni aperte dell’azienda e come inviare la candidatura per iniziare a costruire da subito un futuro ricco di soddisfazioni.

I punti cardine di Fineco Bank sono l’innovazione, la trasparenza e la sostenibilità. Negli anni è diventata una delle più importanti banche FinTech in Europa proponendo un modello di business unico capace di unire le migliori piattaforme con un network di consulenti finanziari altamente qualificati. L’azienda propone servizi di banking, credit, investimento e trading e raccoglie 1,47 milioni di clienti. Una realtà in continua evoluzione, dunque, che cerca periodicamente figure professionali da assumere. La selezione inizia dalla sezione “jobs” del portale ufficiale della banca. Qui si potranno conoscere le posizioni aperte e decidere se diventare consulente Fineco oppure dipendente.

Fineco Bank e le opportunità di lavoro

Fineco ricerca consulenti e dipendenti. I primi avranno un piano completo di formazione e una struttura di supporto per le iniziative dedicate all’acquisizione e allo sviluppo della clientela. I consulenti, senior o junior potranno avere a disposizione eccellenti piattaforme di investimenti, un sistema di incentivazione premiante e un percorso formativo con la creazione di un portafoglio di clienti assistita dalla banca stessa.

L’invio della candidatura al ruolo di consulente è semplice. Basterà cliccare su “Invia il tuo cv” e completare il form che apparirà sulla schermata con i dati anagrafici e altre informazioni professionali. Poi bisognerà caricare il curriculum vitae e si potrà concludere la procedura selezionando “invia”. Se non si è promotori finanziari, Private banker o bancario si potrà optare per il secondo ruolo previsto dall’azienda, quello di dipendente.

Come inviare la candidatura per diventare dipendente

Gli interessati possono candidarsi al ruolo di dipendente Fineco per entrare a far parte di una realtà dinamica e innovativa. Nella sezione “Jobs” basterà cliccare su “Diventa dipendente Fineco” per conoscere le posizioni aperte e inviare curriculum. Tante figure professionali sono ricercate per la sede di Milano. Dall’addetto alla trasparenza e Tutela Clienti al Compliance Specialist Investment Services, dal Financial Legale Advice & International Project Specialist al Digital Visual Designer. Per ogni ruolo si potrà leggere il livello, la sede e l’area di competenza. Cliccando sulla posizione aperta di interesse si scopriranno i compiti del dipendente e i requisiti richiesti.

Il Costumer Relationship Management, ad esempio, dovrà avere una Laurea in discipline economiche, buona conoscenza dei principali prodotti bancari e di investimento, buona conoscenza della lingua inglese, degli ambienti web, predisposizione al lavoro in team, capacità di problem solving e disponibilità a lavorare su turni. Il contratto sarà a tempo indeterminato.

Una volta scelta la posizione a cui candidarsi basterà cliccare su “Candidati”, registrarsi o accedere tramite Linkedln e completare la procedura. Se nessuna offerta convince ci sono tante altre proposte in altre banche da valutare.