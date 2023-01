WhatsApp, rivoluzione in atto: arriva l’incredibile funzione che tutti aspettavano

Rivoluzione in atto nel mondo Whatsapp! Arriva finalmente l’incredibile funzione che tutti aspettavano. Ecco di cosa si tratta.

A partire dalle telefonate, passando per le e-mail, fino ad arrivare ai social e alle app di messaggistica istantanea, sono tanti i servizi a nostra disposizione, grazie ai quali poter comunicare con amici, parenti e aziende in qualsiasi momento e da qualsiasi angolo del pianete Terra. Tra i servizi più diffusi e apprezzati si annovera Whatsapp.

Quest’ultimo, ormai, viene utilizzato sia per l’invio di comunicazioni private che lavorative. Proprio soffermandosi su questa app interesserà sapere che giungono buone notizie per gli utenti Whatsapp che a breve potranno molto probabilmente utilizzare una funzione davvero incredibile. Ma in cosa consiste? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

WhatsApp, arriva l’incredibile funzione che tutti aspettavano: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere come Whatsapp e Poste Italiane giungono in aiuto dei loro utenti attraverso un servizio davvero molto utile. Sempre soffermandosi sulla nota applicazione di messaggistica istantanea, inoltre, interesserà sapere che sono in arrivo delle interessanti novità. Ma di cosa si tratta?

Ebbene, si tratta della possibilità di utilizzare la chat di Whatsapp anche quando non vi è la connessione a internet. Stando alle ultime notizie in merito, infatti, sembra che il team che gestisce tale app stia progettando un sistema per permettere agli utenti di continuare ad utilizzare Whatsapp anche in assenza di connessione.

A tal fine la società sta cercando di implementare il supporto proxy per tutti i suoi utenti, in modo tale da consentire alle persone di inviare messaggi tramite piattaforma anche se Internet non c’è o l’app risulta bloccata. Entrando nei dettagli il supporto proxy dovrebbe permettere agli utenti di connettersi a WhatsApp grazie a dei server creati da volontari e organizzazioni.

Il tutto all’insegno della massima sicurezza e privacy. A garanzia di tutto questo la crittografia end – to – end che assicura il fatto che la comunicazione è privata. Al momento comunque, è bene sottolineare, si tratta di una novità in fase di sviluppo. Non resta quindi che attendere e vedere se e quando tale aggiornamento sarà effettivamente disponibile, per permettere alle persone di chattare su Whatsapp anche senza internet.