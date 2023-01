Romina Pierdomenico, chi è e quanto guadagna la fidanzata di Ezio Greggio: lo sapevate?

Chi è e quanto guadagna Romina Pierdomenico, nota anche per essere la fidanzata di Ezio Greggio? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Allo stesso tempo a destare interesse sono anche i vari protagonisti della trasmissione, come i conduttori. A tal proposito, ad esempio, non crea stupore il fatto che siano in tanti a chiedersi chi sia e che lavoro svolga la fidanzata di Ezio Greggio, ovvero Romina Pierdomenico. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Romina Pierdomenico, chi è e quanto guadagna la fidanzata di Ezio Greggio: le informazioni disponibili

Come già detto, sono in molti a chiedersi chi sia e che lavoro svolga la fidanzata di Ezio Greggio, ovvero Romina Pierdomenico. Classe 1993, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione a diversi concorsi di bellezza, compreso Miss Italia dove si è classificata seconda.

Showgirl, valletta, influencer e modella, Romina Pierdomenico è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove vanta tantissimi follower. Ha preso parte a vari spot televisivi e condotto Gulp Cinema su Rai Gulp. Ma non solo, ha ricoperto anche il ruolo di tentatrice a Temptation Island e corteggiatrice a Uomini e Donne. Nel 2019 ha poi vestito i panni di valletta del programma Colorado.

Sentimentalmente legata da anni a Ezio Greggio, sono in molti a chiedersi quanto guadagni la Pierdomenico. Ebbene, come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo non sono disponibili informazioni certe in tal senso. Entrando nei dettagli, comunque, interesserà sapere che in genere i nano o micro influencer, tra i cinque mila e 50 mila follower, possono guadagnare da 50 a 500 euro a post.

I macro influencer, ovvero coloro che vantano da 300 mila a un milione di follower, invece, possono arrivare a portare a casa da 2.500 a 5 mila euro a post. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi di Romina Pierdomenico, così come non sono mai giunte conferme in merito da parte della diretta interessata.