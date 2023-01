Risparmia con queste offerte telefoniche a meno di 10 euro: le migliori di gennaio 2023

By

Buone notizie per chi desidera risparmiare sui costi del proprio cellulare. Ecco di seguito le migliori offerte telefoniche di gennaio 2023 a meno di dieci euro.

Risparmiare grazie a delle offerte telefoniche a meno di dieci euro nel corso del primo mese del nuovo anno è possibile. Entriamo quindi nei dettagli per vedere assieme quali sono le migliori proposte di gennaio 2023 e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai parte integrante della nostra vita, tanto da registrare dei veri e propri casi di dipendenza da smartphone, grazie a questo dispositivo possiamo accedere in modo facile e veloce a servizi e funzioni di vario genere, come ad esempio applicazioni di messaggistica istantanea, telefonate, sms e social network.

Per poter svolgere buona parte di queste operazioni, però, non è sufficiente avere solo uno smartphone. Bisogna, infatti, avere del credito sul proprio cellulare e spesso anche collegarsi ad internet. In tale ambito, pertanto, a rivestire un ruolo importante sono i vari operatori telefonici. Quest’ultimi, d’altronde, sono sempre pronti a venire incontro alle esigenze dei clienti, sia acquisiti che potenziali, grazie a delle offerte eccezionali.

Ne sono una chiara dimostrazione alcune compagnie che propongono, per il mese di gennaio 2023, delle offerte telefoniche a meno di dieci euro, grazie alle quali poter risparmiare un bel po’ di soldi. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Risparmia con queste offerte telefoniche a meno di 10 euro di gennaio 2023: ecco di quali si tratta

Come già detto, sono diverse le compagnie telefoniche che mettono a disposizione delle tariffe a meno di dieci euro grazie alle quali poter risparmiare un bel po’ di denaro. Ma di quali si tratta? Ebbene, entrando nei dettagli tra queste si annoverano:

Iliad GIGA 150 . A soli 9,99 euro al mese, si ha a disposizione fino a 150 giga in 5G, ma anche minuti e sms illimitati per sempre. Bisogna sostenere il medesimo costo anche per la SIM.

. A soli 9,99 euro al mese, si ha a disposizione fino a 150 giga in 5G, ma anche minuti e sms illimitati per sempre. Bisogna sostenere il medesimo costo anche per la SIM. Fastweb Mobile . C’è tempo fino al 31 gennaio 2023 per aderire all’offerta che permette di ottenere con soli 7,95 euro al mese fino a 150 giga in 5G, 100 sms e chiamate illimitate. Il costo della sim in tal caso è di 10 euro.

. C’è tempo fino al 31 gennaio 2023 per aderire all’offerta che permette di ottenere con soli 7,95 euro al mese fino a 150 giga in 5G, 100 sms e chiamate illimitate. Il costo della sim in tal caso è di 10 euro. Windtre propone per gli under 30 la tariffa Young 5g . A 9,99 euro al mese è possibile avere fino a 100 Giga con 5G, ma anche minuti ed sms illimitati.

propone per gli . A 9,99 euro al mese è possibile avere fino a 100 Giga con 5G, ma anche minuti ed sms illimitati. Creami Extra Wow 150 di Postemobile permette di avere fino a 150 giga in 4G, minuti e sms illimitati per un costo pari a 9,99 euro. Il costo di attivazione della Sim è pari a 15 euro presso un ufficio postale e a 10 euro se l’attivazione avviene tramite il sito web.

Queste, è bene sottolineare, sono solo alcune delle offerte al momento disponibili. Nel dubbio, pertanto, si consiglia di consultare con una certa frequenza i siti dei vari operatori telefonici in modo tale da sapere quali sono le tariffe proposte al momento e optare per la soluzione più vantaggiosa in base alle proprie esigenze.