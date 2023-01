Conto Bancoposta, convenienza e risparmio: il costo annuale è imbattibile

Uno dei prodotti finanziari più apprezzati in assoluto dai cittadini. Scopriamo inseme quali costi annuali comporta tale conto corrente.

Il settore bancario, ma anche quello postale, chiaramente, vive un momento molto delicato, stando a quelle che sono le considerazioni degli stessi clienti, dei cittadini insomma. Mantenere un conto corrente, oggi, nella maggior parte dei casi è diventata una operazione forse addirittura troppo dispendiosa per il cliente medio. Numerose le opportunità, i servizi, le possibilità di gestione, questo è indubbio, ma i prezzi, i costi di gestione veri e propri restano in media troppo alti.

Considerando lo scenario attuale è giusto sottolineare che la maggior parte dei cittadini, oggi è alla ricerca, più che mai naturale di prodotti a zero spese, spesso offerti, per esempio dal web. Conti correnti, di fatto, virtuali, che nascono e che si producono, nelle proprie caratteristiche, sulla rete, che abbattono costi di gestione e quant’altro. La soluzione, secondo molti sarebbe questa. C’è però chi non vuole rinunciare a certe caratteristiche.

Uno dei prodotti offerti dal mercato finanziario, in questo caso specifico da Poste Italiane, che si dimostra negli anni, per una serie di motivi, tra i preferiti in assoluto degli italiani è l conto corrente Bancoposta. Poste Italiane è pioniera tra l’altro nel settore delle carte prepagate, basti pensare a Postepay o Postepay Evolution. In ogni caso, parliamo di una azienda, che è capace di sviluppare processi, operazioni, e chiaramente prodotti fortemente apprezzati dai propri clienti.

Conto Bancoposta, cosi come avviene per la maggior parte degli istituti di credito, offre inoltre soluzioni molto vantaggiose per i giovani che si avvicinano per la prima volta al contesto specifico. Soluzioni molto più economiche per chi è al di sotto di una certa soglia d’età. Il tutto, chiaramente rende ancora più semplice il veicolare di quelli che sono i vantaggi specifici offerti dalla stessa azienda.

Per i clienti con meno di 30 anni, per entrare nello specifico, Poste Italiane prevede una opzione dedicata proprio a quel target d’età. Il tutto va ovviamente a concentrarsi su quelli che sono i servizi offerti e soprattutto sui costi del prodotto stesso. L’azienda in questione è già protagonista per cosi dire, di una gestione completamente diversa per quel che riguarda il proprio comparto finanziario. Considerare inoltre altri vantaggi, fa pendere dalla propria parte le preferenze dei clienti.

Conto Bancoposta, convenienza e risparmio: tutti i prodotti disponibili per i clienti

Il conto Bancoposta, nello specifico, in base alle diverse caratteristiche si divide in ben quattro particolari tipologie di prodotto: Conto Bancoposta Start Giovani, Start, Medium e Plus. Nel caso specifico andremo ad analizzare quelli che in qualche modo figurano in qualche modo come i prodotti maggiormente interessanti dal punto di vista del risparmio e del richiamo pratico per quel che riguarda il mercato specifico in questione.

Conto Bancoposta Start può essere sottoscritto da chiunque presso ufficio postale, oppure in alternativa chiamando il numero gratuito 800.003322 per parlare con un consulente o da app BancoPosta. ll canone previsto per questo tipo di prodotto è di 6 eurp al mese, in totale parliamo di 72 euro all’anno. Tra i servizi offerti, troviamo:

la carta di debito BancoPosta per ogni intestatario del conto,

per ogni intestatario del conto, il servizio di internet e mobile banking ovvero la banca multicanale,

1 carnet di assegni all’anno e

la possibilità di prelevare gratuitamente dagli ATM Postamat.

Nel caso specifico, è inoltre possibile abbattere ancor di più i costi di gestione con l’accredito dello stipendio o della pensione, con un risparmio garantito di 1 euro al mese. Nel caso poi di una giacenza media mensile uguale o superiore a 3mila euro, il risparmio può arrivare addirittura a 2 euro al mese, per un totale di spesa annuo pari a 36 euro invece di 72 euro.

Altro prodotto al quale si faceva precedentemente rifermento è conto Bancoposta Smart Giovani. Nello specifico parliamo di un prodotto indicato per chi ha meno di 30 anni e potrà essere intestato elusivamente a una sola persona. Il costo mensile del prodotto è di 2 euro al mese quindi complessivi 24 euro all'anno. Tra i servizi offerti dallo specifico prodotto troviamo:

carta di debito BancoPosta,

il servizio di internet e mobile banking,

1 carnet dio assegni all’anno ,

, la possibilità di prelevare da ATM Postamat e

quella di effettuare gratis bonifici e postagiro online e da app.

Anche in questo caso troviamo una serie di ulteriori agevolazioni nel momento in cui si decide di accreditare sul conto corrente in questione stipendio o pensione. Risparmio di 1 euro, in questo caso, oppure se si possiede una carta Postepay Evolution, ulteriore 1 euro di risparmio mensile. Una serie di proposte davvero interessanti, insomma, che chiaramente calamitano tutte le attenzioni degli utenti sui prodotti finanziari a marchio Poste Italiane e nello specifico, Bancoposta.