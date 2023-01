107 farmaci da dimenticare: sono più rischiosi che utili, la lista completa

La rivista medica francese Prescrire ha aggiornato la lista dei farmaci da non assumere perché più rischiosi che utili.

Medicinali venduti nell’Unione Europea sono risultati inefficaci oppure pericolosi per la salute. L’elenco è molto lungo.

Notizie sconfortanti per i cittadini. Alcuni medicinali assunti da tante persone sono in realtà inutili o addirittura rischiosi per la salute. Ad affermarlo la rivista medica francese Prescrire specializzata in malattie, tecniche mediche, farmaci. L’elenco è stato redatto sul finire del 2022 e comprende 107 medicinali, alcuni dei quali venduti anche in Italia. Il dubbio, ora, riguarda l’affidabilità della rivista scientifica. Ebbene, le raccomandazioni di Prescrire sono sempre state considerate affidabili e meritevoli di essere prese sul serio o quanto meno approfondite. Il lavoro svolto dal team di esperti è accurato e l’unico obiettivo è tutelare la salute delle persone. Si analizzano i principi dei farmaci sottoponendoli ad una valutazione dei rischi e dei benefici.

Nel tempo hanno etichettato come medicinali da non assumere il Dolirhume, Actifed, Humex Rhume, Maxilase e Biocalyptol, comuni farmaci per la tosse e il raffreddore. Ora alla lista si sono aggiunti anche le proteine di arachidi, la tintura di oppio e il Roxadustat.

Farmaci da non assumere secondo la rivista Prescire

Nota come Palforzia, la polvere di semi di arachidi viene assunta per via orale per desensibilizzare l’allergia agli arachidi. Gli studi hanno rilevato come il suo compito sia assolto ma l’assunzione nel tempo sembrerebbe aumentare la frequenza delle reazioni allergiche durante la giornata. Per quanto riguarda il Roxadustat (marchio Evrenzo) somministrato per curare l’anemia legata all’insufficienza renale cronica, gli esperti sono arrivati alla conclusione che il farmaco non ha nessuna efficacia aggiuntiva rispetto ad altri più comuni medicinali per l’anemia ma solo effetti collaterali più gravi.

Dropizal è, poi, il marchio di vendita della tintura di oppio utilizzata per curare gravi forme di diarrea. Equivale, a parere della rivista Prescire, alla loperamide – simile all’Imodium. Da non assumere assolutamente il Nintedanib, usato per la cura della fibrosi polmonare idiopatica e per alcune forme di carcinoma polmonare. Il rapporto rischi/benefici non è favorevole.

La lista completa dei medicinali

Come accennato, i farmaci di cui evitare l’assunzione sono 107.

Medicinali usati in ematologia e nei trapianti

Defibrotite

Farmaci antitumorali

Mifamurtide (Mepact)

Nintedanib (Vargatef)

Panobinostat (Farydak)

Roxadustat (Evrenzo)

Trabectedina (Yondelis o altro)

Vandetanib (Caprelsa)

Vinflunina (Javlor)

Farmaci prescritti in cardiologia

Aliskiren (Rasilez)

Bezafibrato (Befizal)

Ciprofibrato (Lipanor o altro)

Fenofibrato (Lipanthyl o altro)

Dronedarone (Multiq)

Ivabradina (Procoralan o altro)

Nicorandil (Ikorel o altro)

Olmesartan (Alteis, Olmetec, Alteisduo, Coolmetec, Axeler, Sevikar)

Ranolazina (Ranexa)

Trimetazidina (Vastarel o altro)

Vernakalant (Brinavess)

Farmaci usati in dermatologia e allergologia

Finasteride 1 mg (Propecia o altro)

Mequitazina (Primalan)

Pimecrolimus cutaneo (Elidel)

Tacrolimus cutaneo (Protopic o altro)

Iniezione di prometazina (Phenergan)

Una polvere di semi di arachidi contenente proteine ​​di arachidi (Palforzia)

Farmaci usati nel diabete e nutrizione

Farmaci per il diabete:

Gliptine: alogliptin (Vipidia, Vipdomet), linagliptin (Trajenta, Jentadueto), saxagliptin (Onglyza, Komboglyze), sitagliptin (Januvia, Xelevia, Janumet, Velmetia) e vildagliptin (Galvus, Eucreas)

Pioglitazone (Actos)

Farmaci usati per la perdita di peso:

Combinazione di bupropione e naltrexone (Mysimba)

Orlistat (Xenical o altro)

Farmaci usati per il dolore e la reumatologia

Farmaci antinfiammatori non steroidei

Aceclofenac (Cartrex o altro)

Diclofenac orale (Voltaren o altro)

Coxib: celecoxib (Celebrex o altro), etoricoxib (Arcoxia o altro) e parecoxib (Dynastat)

Gel di ketoprofene (Ketum gel o altro)

Meloxicam (Mobic o altro)

Piroxicam (Feldene o altro)

Tenoxicam sistemico (Tilcotil)

Medicinali per l’artrosi

Diacerein (Art 50 o altro)

Glucosamina (Flexea o altro)

Rilassanti muscolari

Mefenesina orale (Decontractyl)

Metocarbamolo (Lumirelax)

Tiocolchicoside (Miorel o altro)

Medicinali per l’osteoporosi

Denosumab 60 mg (Prolia)

Romosozumab (Evenity)

Farmaci utilizzati in reumatologia

Cerotti di capsaicina (Qutenza)

La combinazione di colchicina, polvere di oppio e tiemonio (Colchimax)

Chinino (Esachino, Okimus)

Farmaci utilizzati in gastroenterologia

Acido obeticolico (Ocaliva)

Argille medicate: diosmectite (Smecta o altro), idrotalcite (Rennieliquo), montmorillonite beidellitica o monmectite (Beldelix, Gelox) e caolino (Gastropax, Neutroses)

Domperidone (Motilium o altro)

Droperidolo (Droleptan o altro)

Metopimazina (Vogalene, Vogalib)

Prucalopride (Resolor)

Tintura di oppio (Dropizal)

Trinitrato di glicerile, unguento allo 0,4% (Rectogesic)

Farmaci utilizzati in ginecologia ed endocrinologia

Tibolone (Livial o altro)

Ulipistral 5 mg (Esmya)

Medicinali usati in infettivologia

Moxifloxacina (Izilox o altro)

Farmaci utilizzati in neurologia

Farmaci per la malattia di Alzheimer

Donepezil (Aricept o altro)

Galantamina (Reminyl o altro)

Rivastigmina (Exelon o altro)

Memantina (Ebixa o altro)

Medicinali per la sclerosi multipla

Alemtuzumab (Lemtrada)

Natalizumab (Tysabri)

Altri farmaci usati in neurologia (epilessia, emicrania, disturbi cognitivi, vertigini, claudicatio intermittens ischemico, morbo di Parkinson)

Fenfluramina (Fintepla)

Flunarizina (Sibelium)

Oxetorone (nocertone)

Ginkgo biloba (Tanakan o altro)

Naftidrofuryl (Naftilux o altro)

Piracetam (Nootropyl o altro)

Tolcapone (Tasma)

Farmaci usati in pneumologia e ORL

Medicina per la tosse

Ambroxol (Muxol o altro)

Bromexina (Bisolvon)

Oxomemazine (Toplexil o altro)

Pentoxyverine (Pentoxyverine Clarix 0,15%)

Pholcodine

Medicinali per il mal di gola

Alfa-amilasi (Maxilase o altro)

Tixocortol spray orale (Rhinadvil mal di gola)

Farmaci usati per disturbi polmonari o otorinolaringoiatrici

Decongestionanti orali e/o nasali: efedrina, nafazolina, ossimetazolina, fenilefrina, pseudoefredina, tuaminoeptano e xilometazolina

Mannitolo inalato (Bronchitol)

Nintedanib (Ofev)

Roflumilast (Daxas)

Farmaci usati in psichiatria e dipendenze

Farmaci per la depressione

Agomelatina (Valdoxan o altro)

Citalopram (seropram)

Escitalopram (Seroplex o altro)

Duloxetina (Cymbalta o altro)

Milnacipran (Freccia Milnacipran o altro)

Venlafaxina (Effexor LP o altro)

Esketamina soluzione spray nasale (Spravato)

Tianeptine (Stablon o altro)

Altri psicotropi

Dapoxetina (Priligy)

Etifoxina (Stresam)

Farmaci usati per smettere di fumare:

Buproprione (Zyban)

Farmaci usati in urologia: