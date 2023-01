C’è posta per te: quanto guadagnano i protagonisti delle storie, per non parlare degli ospiti…

Quanto guadagnano gli ospiti di C’è posta per te, il programma con al timone Maria De Filippi? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Tra i programmi più seguiti del piccolo schermo nostrano, non stupisce che siano in molti a voler sapere qualcosa in più sui vari protagonisti di C’è Posta per te. In particolare sono in molti a chiedersi quanto guadagnano gli ospiti di Maria De Filippi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme quali sono le informazioni disponibili in merito.

Da qualche giorno abbiamo salutato il 2022 per dare il benvenuto al 2023. Un nuovo anno che, si spera, porti con sé una ventata di notizie positive. In attesa di vedere cosa ci riserverà il nuovo anno, giungono buone notizie per gli appassionati di C’è posta per Te. Il programma con al timone Maria De Filippi, infatti, tornerà sul piccolo schermo a partire da sabato 7 gennaio 2023. Ormai giunto alla ventiseiesima edizione, anche quest’anno C’è Posta per te è pronto a tenere incollati alla televisione tanti italiani.

Quest’ultimi curiosi di conoscere le storie delle persone che si siedono dinanzi alla ormai famosa busta. Tra i programmi più amati e seguiti della televisione nostrana, non crea stupore pertanto il fatto che siano in molti a voler sapere qualcosa in più sui vari protagonisti di C’è Posta per te. In particolare sono in tanti a chiedersi, ad esempio, quanto guadagnano gli ospiti. Entriamo quindi nei dettagli per vedere quali sono le informazioni disponibili in merito.

C’è posta per te, quanto guadagnano gli ospiti di Maria De Filippi: le informazioni disponibili

Come sovente accade quando si tratta dei programmi televisivi, non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi corrisposti ai vari protagonisti del piccolo schermo. Non mancano comunque delle indiscrezioni in rete, con alcune stime in merito. Soffermandosi su C’è posta per te, ad esempio, sembra che i vari protagonisti delle storie del programma non percepiscano in realtà alcun compenso.

Non si esclude, comunque, che venga loro corrisposto un rimborso spese per partecipare alla puntata. Diverso, come è facile immaginare, il discorso per gli ospiti speciali. Ovvero volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport che intervengono come guest star della puntata. Volgendo uno sguardo alle edizioni passate, ad esempio, stando a quanto riportato da Letto Quotidiano, sembra che Belen Rodriguez abbia portato a casa ben 25 mila euro.

Paolo Bonolis, invece, avrebbe ricevuto un compenso pari a ben 50 mila euro. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e stime. Non sono mai giunte, infatti, conferme in merito da parte dei diretti interessati, così come non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi degli ospiti di C’è posta per te.