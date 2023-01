Nuovo digitale terrestre: se non funziona con questo test, il tuo televisore non ha più speranze

Con il passaggio al nuovo digitale terrestre, la tua televisione funzionerà anche nel 2023? Ecco come scoprirlo.

Tra gli strumenti di comunicazione più diffusi e apprezzati si annovera senz’ombra di dubbio la televisione, che permette di attingere in modo facile e veloce ad informazioni di vario genere. Tra queste ad esempio si annoverano notizie di attualità, sportive, ma anche programmi d’intrattenimento, come film e quiz televisivi.

Non crea stupore pertanto il fatto che siano in tanti ad essere interessati alle novità che concernono questo tipo di apparecchio. In particolare sono in molti a chiedersi se con il passaggio al nuovo digitale terrestre la propria televisione continuerà a funzionare anche nel corso del 2023 o meno. Per scoprirlo basta fare il seguente test. Ma in cosa consiste? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Nuovo digitale terrestre, la tua televisione funzionerà anche nel 2023? Ecco come scoprirlo grazie a questo test

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come comportarsi se sul proprio televisore appare la scritta “segnale assente”. Oggi, invece, cercheremo di vedere assieme quale test eseguire per scoprire se la propria televisione funzionerà o meno anche nel corso del 2023. Ebbene, a tal fine non dovete fare altro che sintonizzarvi sui canali 100 e 200, rispettivamente i canali test di Rai e Mediaset. A questo punto:

se appare la scritta “ Test HEVC Main10 “, allora vuol dire che il vostro apparecchio televisivo è compatibile con il nuovo standard. Ovvero è in grado di ricevere il nuovo segnale e pertanto si deve semplicemente risintonizzare i canali;

se lo schermo appare nero, allora la vostra televisore potrebbe non essere abilitata al nuovo standard.

Oltre a questo test vi consigliamo anche di controllare la data in cui avete acquistato la vostra TV. Tutti i modelli venduti a partire da dicembre 2018, infatti, hanno integrato il decoder compatibile con il nuovo digitale terrestre e per questo motivo funzioneranno sicuramente nel corso dell’anno appena iniziato.