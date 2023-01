Vuoi sapere dove si trovano i coupon gratuiti per la spesa? Sei nel posto giusto

I coupon gratuiti possono far risparmiare sulla spesa alimentare (e non solo) ma dove si trovano? Se cercate la risposta a questa domanda siete nel posto giusto.

Risparmio, solo risparmio nei pensieri degli italiani. La mossa giusta è fare la spesa con i coupon reperibili online gratuitamente.

È arrivato il momento di ingranare la quinta e trovare nuovi metodi di risparmio che consentiranno di uscire meno soldi di quanto preventivato. Le festività natalizie sono costate care tra cene, regali, addobbi e ora è arrivato il momento non solo di mettersi a dieta ma anche di riempire nuovamente il salvadanaio. Non sappiamo cosa ci riserverà il 2023. Potrebbe portare nuova luce tra le tenebre che da qualche anno ci oscurano la visione del futuro oppure nuovi drammi da affrontare. Peggio di così solo una guerra mondiale verrebbe da pensare ma tutti noi speriamo che quello appena iniziato possa essere preludio di un periodo di pace ed equilibrio. Nel dubbio meglio tutelare i risparmi rimasti – magari con un investimento a zero rischi – e abbattere le spese. Un metodo efficace potrebbe essere quello dei coupon. Vi verrà in mente un programma televisivo americano in onda da diversi anni probabilmente (Tutti pazzi per la spesa), ebbene il principio è lo stesso. Accumulare buoni spesa gratuiti per riempire il carrello senza svuotare il portafoglio.

Spesa con coupon gratuiti, i trucchi da conoscere

I coupon per la spesa si possono trovare su internet, sui volantini, tramite raccolte punti, grandi acquisti e hanno importi differenti, da 50 centesimi a due o cinque euro. Sapendo utilizzare i trucchetti al meglio sarà possibile risparmiare sulla spesa centinaia di euro al mese.

Il primo consiglio, dunque, è di raccogliere il più grande numero possibile di volantini in cui sono presenti i buoni spesa. Andranno ritagliati e conservati facendo ben attenzione alla data di scadenza. Gli stessi coupon si possono trovare all’interno di riviste, quotidiani e periodici da richiedere a parenti e amici. Se si spendono soldi per comprarli, infatti, il guadagno si annullerebbe. Tra i negozi che accettano questi buoni citiamo Acqua & Sapone, Tigotà, Coop, Carrefour, Ipersoap, Famila, Despar, Esselunga, Unieuro. Insomma una varietà di store soddisfacente a cui si aggiunge Conad (i coupon si trovano sulla rivista Bene Insieme) e Pam ma non per tutti i punti vendita.

Online un mondo di buoni spesa

Non tutti i buoni sono cartacei, ne esistono molti telematici. Collegandosi ai portali delle catene di supermercati si potranno trovare i coupon da scaricare e presentare, poi, alla cassa al momento del pagamento. Non solo supermarket propongono queste occasioni di risparmio ma anche Mc Donald’s e Burger King.

I siti in cui cercare i coupon sono Buonalavita (prodotti Nestlé), Codicesconto e Buonpertutti (beni di consumo). Desideri Magazin per i prodotti di igiene personale e Donna D per i prodotti della casa sono altri due portali da controllare. Sconty è più generica così come Migliorisconti.