La lista nera dei medicinali mancanti: cresce la preoccupazione per chi soffre di queste patologie

Covid e guerra in Ucraina sono le cause principali della carenza dei farmaci che sta colpendo l’Italia. L’aumento dei costi di produzione nonché la mancanza di materie prime e dei prodotti per il confezionamento non permettono alle farmacie di riempire i magazzini con il risultato che stanno terminando i medicinali da vendere ai cittadini. Se per alcuni farmaci il vero problema si presenterà tra qualche settimana, altri risultano introvabili fin da adesso. In generale, a mancare sono tanti medicinali comuni come l’ibuprofene, il Nurofen, gli sciroppi per la tosse. Dal mese di ottobre 2022 i farmacisti hanno lanciato l’allarme e, ad oggi, la situazione è solo peggiorata. La lista divulgata dall’AIFA è molto lunga e preoccupa dato che tra i nomi è possibile notare farmaci quali l’insulina, prodotti per anestesie, flebo, antibiotici e medicine per problemi epatici e colesterolo. Come ci cureremo?

La lista dei medicinali introvabili fornita dall’AIFA

Sul portale dell’AIFA è possibile consultare la lista dei medicinali introvabili con gli aggiornamenti accedendo a questo link. Non solo, sul sito sarà possibile conoscere la data della presunta fine della carenza nonché le valide alternative da utilizzare per curare la propria malattia. In più si potrà comprendere la causa dell’introvabilità anche se per la maggior parte dei medicinali non viene fornita una spiegazione precisa (Forniture discontinue e Elevata richiesta/problemi produttivi).

ABACAVIR + LAMIVUDINE antiretrovirale per il trattamento di HIV. Problemi produttivi

AMFOTERICINA B – Antimicotico – (non esiste equivalente). Problemi produttivi

ACIDO CLAVULANICO + AMOXICILLINA – antibiotico. Problemi produttivi

ABIRATERONE ACETATO – inibitore ormonale usato anche per tumore alla prostata. Elevata richiesta: distribuzione contingentata

ACETILCISTEINA – trattamento malattie respiratorie e bronchioliti. Problemi produttivi

ACICLOVIR – per infezioni da Herpes nei soggetti immunodepressi. Problemi produttivi

ACIDO MICOFENOLICO – contro il rigetto nei soggetti trapiantati. Problemi produttivi

ACIDO VALPROICO + SODIO VALPROATO – per trattare psicopatologie. Elevata richiesta

ALTEPLASI – per il trattamento di coaguli nel sangue. Elevata richiesta/problemi produttivi: distribuzione contingentata

FENTANIL CITRATO – simile alla Morfina ma più potente. Problemi produttivi e forniture discontinue

DOXORUBICINA CLORIDRATO – antibiotico ad azione antitumorale – Problemi produttivi

ALBUMINA UMANA SOLUZIONE – per emorragie, ustioni gravi, insufficienza epatica e altro. Elevata richiesta: forniture discontinue, carenza relativa al canale ospedaliero

ACIDO ALENDRONICO + COLECALCIFEROLO – trattamento osteoporosi. Problemi produttivi

IBUPROFENE – elevata richiesta. Data presunto rientro 28 febbraio 2023

ALOPERIDOLO – trattamento della schizofrenia. Problemi produttivi

ALPRAZOLAM – ansiolitico. Problemi produttivi

AMBROXOLO ACEFILLINATO – per curare broncopolmoniti. Problemi produttivi/elevata richiesta

ACIDO CLAVULANICO + AMOXICILLINA – antibiotico. Problemi produttivi: forniture discontinue/Elevata richiesta

CLOMIPRAMINA CLORIDRATO – antidepressivo. Problemi produttivi: forniture discontinue

DESTROMETORFANO BROMIDRATO – trattamento della tosse. Elevata richiesta/problemi produttivi e forniture discontinue

VACCINO PNEUMOCOCCICO POLISACCARIDICO CONIUGATO (20-VALENTE, ADSORBITO). Problemi produttivi (data di rientro stimata 30 aprile 2023)

FONDAPARINUX SODICO – farmaco per curare trombosi venosa profonda e formazione di coaguli nel sangue – non esistono generici. Problemi produttivi

ACIDO ACETILSALICILICO + ACIDO ASCORBICO – (AspirinaC, VivinC e simili). Problemi produttivi: distribuzione contingentata

ATENOLOLO – per trattare l’ipertensione. Problemi produttivi: distribuzione contingentata

ATORVASTATINA – per combattere il colesterolo. Elevata richiesta

AZITROMICINA – antibiotico. Elevata richiesta/problemi produttivi

BECLOMETASONE DIPROPIONATO – antinfiammatorio steroideo. Elevata richiesta/problemi produttivi

BICALUTAMIDE – terapia ormonale anche contro tumore alla prostata. Elevata richiesta/problemi produttivi

BISOPROLOLO FUMARATO – per disturbi cardiovascolari. Problemi produttivi/elevata richiesta

AMBROXOLO ACEFILLINATO – tipo Lisomucil – broncodilatatore per trattare la tosse. Elevata richiesta/problemi produttivi e distribuzione contingentata

BUPRENORFINA – antidolorifico. Elevata richiesta

DOXORUBICINA CLORIDRATO – antibiotico ad azione antitumorale. Problemi produttivi e forniture discontinue (carenza relativa solo al canale ospedaliero)

CANDESARTAN + IDROCLOROTIAZIDE – diuretico. Problemi produttivi/problemi regolatori/elevata richiesta

CASPOFUNGIN – trattamento infezioni fungine come la Candida. Problemi commerciali: forniture discontinue/problemi produttivi/distribuzione contingentata

CEFUROXIMA SODICA – per trattare bronchiti acute e croniche. Problemi produttivi

CIPROFLOXACINA + DESAMETASONE – infezioni di vario tipo anche otiti. Elevata richiesta/problemi produttivi

CLARITROMICINA – antibiotico. Elevata richiesta

CLOPIDOGREL – prevenzione/trattamento di malattie cardiovascolari come ictus e infarto del miocardio. Elevata richiesta

FLURAZEPAM MONOCLORIDRATO – trattamento per l’insonnia. Problemi produttivi

DONEPEZIL CLORIDRATO – trattamento della demenza – Problemi produttivi

DICLOFENAC SODICO – antinfiammatorio non steroideo – Elevata richiesta/problemi produttivi: distribuzione contingentata

INDOMETACINA/CAFFEINA/PROCLORPERAZINA – trattamento del dolore anche nell’artrosi, artrite reumatoide e spondilite – Elevata richiesta

