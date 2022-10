Alternativa al Nurofen: in caso di febbre e influenza, basta chiedere al farmacista

Negli ultimi tempi si è registrato la carenza di un medicinale, ma per fortuna c’è un’alternativa al Nurofen in caso di febbre e influenza.

Il Nurofen sciroppo è un medicinale antinfiammatorio particolarmente usato in caso di febbre e influenza nei bambini. Negli ultimi mesi si è registrata una carenza di Nurofen, ma non è il caso di allarmarsi perché c’è già una valida alternativa in commercio.

La carenza di Nurofen in farmacia sta gettando nello sconforto migliaia di genitori, che utilizzano l’antinfiammatorio in caso di febbre o influenza dei loro bambini. In vista della stagione fredda e dei primi malanni, l’idea di non disporre di un medicinale che rappresenta un valido alleato nei momenti di difficoltà, ha creato preoccupazione in molti genitori.

Per fortuna, però, esiste una valida alternativa che permette di risolvere ugualmente i problemi relativi a febbre, influenza e mal di gola.

Alternativa al Nurofen: perché scarseggia?

La pandemia da Covid-19 ha spinto molti italiani a fare scorte di ibuprofene. Attualmente, infatti, l’antinfiammatorio rappresenta la terapia farmacologica in caso di contagio con sintomi lievi.

Per questo motivo, negli ultimi due anni si è registrato un consumo notevole di ibuprofene e di antinfiammatori non steroidei. La conseguenza di tutto ciò è stata una notevole riduzione di questi medicinali nelle farmacie.

Ma con l’arrivo dell’autunno e la riapertura delle scuole vi è il ritorno di tosse, raffreddore e febbre, ovvero di tutti quei sintomi influenzali non preoccupanti, ma che richiedono l’uso di medicinali.

A tranquillizzare i genitori italiani ci ha pensato il Presidente della Federazione Ordini Farmacisti Italiani che ha spiegato:

“I farmacisti italiani sono in grado di sopperire alla carenza di medicinali di origine industriale a base di ibuprofene, che si sta registrando in questi giorni. Con particolare riferimento alla formulazione sciroppo per uso pediatrico”.

Dopotutto la Fofi ha fornito ai farmacisti le istruzioni necessarie per la produzione galenica degli sciroppi di Ibuprofene per bambini, da 100 e da 200 milligrammi. Pertanto, i farmacisti italiani conoscono gli standard e le procedure necessarie per la formulazione dello sciroppo. In questo modo sarà più semplice sopperire alla carenza di Nurofen.

“È bene ricordare che i preparati a base di ibuprofene per uso orale pediatrico, allestiti dal farmacista, possono essere acquistati dai cittadini senza necessità della prescrizione medica”.