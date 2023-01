Whatsapp, incredibile: stanno scomparendo i messaggi, e sai perché? Siamo a rischio

Occhio ai messaggi su Whatsapp perché molti stanno scomparendo. Ma per quale motivo? Ecco la verità che non ti aspetti.

Prestate la massima attenzione ai messaggi che inviate e ricevete su Whatsapp perché stanno scomparendo. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalle telefonate, passando per le e-mail, fino ad arrivare ai social network e alle applicazioni di messaggistica istantanea, sono molti i servizi a nostra disposizione, che ci permettono di comunicare con amici e parenti in qualsiasi momento e da qualsiasi angolo della Terra.

Tra i servizi più utilizzati e apprezzati si cita senz’ombra di dubbio Whatsapp. Proprio soffermandosi su quest’ultima si invita a prestare attenzione ai messaggi che inviate e ricevete perché stanno scomparendo. Ma cosa sta succedendo e soprattutto per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Whatsapp, attenti ai messaggi, stanno scomparendo: ecco tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come nel 2023 molti non potranno più utilizzare Whatsapp. Sempre soffermandosi su questa nota applicazione di messaggistica istantanea, inoltre, si invita a prestare attenzione ai messaggi in quanto stanno scomparendo. Ma cosa sta succedendo?

Ebbene, bisogna sapere che questo avviene in presenza dei messaggi effimeri. Quest’ultimi, infatti, possono essere impostati per non risultare più visibili nella chat dopo 24 ore, sette giorni o 90 giorni. Se un messaggio effimero viene inviato a una chat in cui i messaggi effimeri sono disattivati, però, sarà visibile nella chat a cui è stato inoltrato. Stesso discorso vale anche nel caso in cui si esegua un backup nel momento in cui il messaggio effimero risulta ancora visibile.

In ogni caso Whatsapp, così come si evince dal suo sito, ricorda di inviare messaggi effimeri solamente a contatti fidati. Questo perché il destinatario della comunicazione potrebbe:

“inoltrare o fare uno screenshot di un messaggio effimero e salvarlo prima che non sia più visibile;

copiare e salvare il contenuto di un messaggio effimero prima che questo non sia più visibile:

scattare una foto di un messaggio effimero con una fotocamera o un altro dispositivo prima che non sia più visibile”.

Occhio quindi a chi inviate i messaggi effimeri, perché il rischio che la vostra privacy venga violata è purtroppo sempre dietro l’angolo.