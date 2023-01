Ti pagano 28 mila euro per trasferirti in uno dei posti più belli d’Italia: fantastico

By

Buone notizie per chi desidera cambiare finalmente vita! Vi sono dei posti in Italia, infatti, che offrono fino a 28 mila euro per chi decide di trasferirsi. Ecco dove.

Se il vostro sogno nel cassetto è quello di cambiare vita, allora vi interesserà sapere che vi sono alcune località italiane che offrono fino a 28 mila euro a chi decide di trasferirsi. Ma di quali si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’Italia è senz’ombra di dubbio uno dei Paesi più belli al mondo. Questo per via dei suoi posti caratterizzati da bellezze naturali, ma anche storiche e culturali. Tante le iniziative volte a far conoscere le meraviglie del nostro territorio, tra cui la volontà di ridonare vita anche a quelle località che nel corso degli anni si sono spopolate.

Cambiare vita, 28 mila euro per chi si trasferisce in uno dei posti più belli d’Italia: cosa c’è da sapere

Inutile negarlo, prima o poi può capitare a tutti di sognare di cambiare finalmente vita magari grazie ad una vincita da urlo al Superenalotto o semplicemente cambiando località. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che vi sono dei centri o borghi italiani che offrono fino a 28 mila euro per chi decide di trasferirsi.

Come riportato da Informazione Oggi, infatti, vi sono alcuni comuni in Sardegna che sono arrivati ad offrire, nei mesi scorsi, fino a 15 mila euro a chiunque abbia deciso di acquistare un immobile e trasferirsi. In Calabria, invece, vi sarebbero alcuni posti che metterebbero a disposizione fino 28 mila euro di bonus e sgravi.

Tra questi si annoverano: Aieta (Cosenza), San Donato di Ninea (Cosenza), Civita (Cosenza), Albidona (Cosenza), Caccuri (Crotone), Santa Severina (Crotone), Sant’Agata del Bianco (Reggio Calabria), Samo (Reggio Calabria), Bova (Reggio Calabria).

Sono queste, quindi, alcune delle località che offrirebbero dei contributi per chi decide di trasferirsi. Se volete cambiare vita, pertanto, molto probabilmente è giunto il momento giusto. Non resta infatti che scegliere la località di proprio interesse tra quelle che offrono delle sovvenzioni e finalmente potrete trasferirvi in dei posti bellissimi, dove vivere all’insegna della tranquillità.