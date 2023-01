Gratta e vinci, il successo più folle del Natale: è pluri milionario!!!

La magia del Natale ha rapito più che mai l’esistenza di un uomo che fino a quel momento aveva vissuto come tutti, alla ricerca di un sogno.

Quello che vediamo negli ultimi tempi, la ricerca di una serenità, di una tranquillità mai sul serio afferrate, una condizione per cosi dire accettabile. Di questi tempi è chiaramente riscontrabile quella che è la difficoltà media dei cittadini messi alle strette da una crisi che in pochissimi mesi ha praticamente messo in discussione qualsiasi cosa, qualsiasi dinamica o aspetto che precedentemente in qualche modo manifestava una sorta di sostanziale equilibrio.

Oggi più che mai, insomma, il gioco è diventato quella dinamica capace di ristabilire in qualche modo una sorta di equilibrio, forse addirittura di giustizia tra quelli che sono i livelli più colpiti da una crisi che negli ultimi mesi si è di certo qualificata come senza precedente alcuno per lo meno negli ultimi anni. Al centro di tutto la volontà di avere in qualche modo speranza nel futuro. Immaginare un contesto sicuro, tranquillo. Una condizione in qualche modo positiva.

Al momento quello che manca ai cittadini, cosi come anticipato è la possibilità di sperare vivamente in qualcosa che dia in qualche modo quella voglia, quella capacità di guardare oltre gli ostacoli, oltre quelle che sono le avversità quotidiane. Il gioco al giorno d’oggi non può che rappresentare quella sottile differenza tra ciò che è e ciò che potrebbe essere, in un certo senso. I cittadini hanno bisogno, certo, anche di queste piccole certezze.

Il gioco, quindi, si spera sempre con la massima moderazione si rimette al centro di ogni cosa, cosi come forse avveniva in un passato completamente diverso, però dall’attuale presente. Un momento in cui lo stesso gioco poteva in qualche modo incamerare precise dinamiche, trasmettere, specifici segnali. Oggi il discorso, cosi come abbiamo modo di vedere è completamente diverso. Oggi, si gioca quasi per offrirsi una possibilità che in altro modo non sarebbe possibile intercettare.

Le opportunità di certo non mancano. I giochi ai quali ci si può dedicare, sempre con la massima accortezza sono moltissimi praticamente in qualsiasi contesto geografico. I giochi che vanno per la maggiore sono praticamente quasi sempre gli stessi. Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci. Nei primi due casi, per quella che è l’esperienza del nostro paese ci troviamo chiaramente di fronte alla classica lotteria. Numeri da ipotizzare e incrociare tra loro per poi scommetterci su.

Nel caso del Gratta e vinci invece ci troviamo di fronte a una situazione completamente diversa. La possibilità concreta di sfidare in modo del tutto istantaneo il destino. Pochi secondi dal momento in cui si acquista il biglietto fino a quando lo stesso appare di fatto aperto a ogn possibile lettura. Pochi secondi e il gioco è fatto. Un approccio diverso, certo, più che mai potenzialmente vincente. Tra i preferiti in assoluto dei cittadini italiani e non solo.

Gratta e vinci, il successo più folle del Natale: il plurimilionario fortunato delle feste

Una notizia davvero sorprendente in quanto a vincite nel corso delle attuali festività natalizie arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America. Si vince nel Michigan, e più precisamente a vincere è un uomo della contea di Macomb. La vicenda dell’uomo è subito rimbalzata a livello nazionale considerando una serie di particolari situazioni che hanno in qualche modo caratterizzato ogni contorno della stessa. L’uomo ha infatti acquistato gli ultimi due biglietti del concorso Gratta e vinci Diamond 7 in un negozio di zona. Il risultato? 4 milioni di dollari vinti, un affare davvero unico, insomma.

Secondo quanto raccontato dal fortunato protagonista di questa vicenda, il 42enne della contea di Macomb i biglietti fortunati sarebbero stati acquistati presso il negozio Meijer di Bad Axe.