Antonino Spinalbese lascia la casa del Grande Fratello Vip: il motivo che non ti aspetti

Il concorrente del Grande Fratello Vip 7, Antonino Spinalbese, ha lasciato la casa più spiata d’Italia lo scorso 31 dicembre. Ecco il motivo.

Al centro dell’attenzione per essere uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha di recente lasciato la casa più spiata d’Italia. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Hair stylist, noto anche per essere l’ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese è finito di recente al centro dell’attenzione per essere uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una decisione che ha attirato l’interesse degli appassionati del reality, che non perdono l’occasione per vedere cosa combinano ogni giorno i Vipponi.

A tal proposito non è passato inosservato come il 2023 sia iniziato con una grande assenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Lo scorso 31 dicembre, infatti, proprio Antonino Spinalbese è uscito e in molti si sono chiesti quale sia il motivo. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Antonino Spinalbese lascia la casa del Grande Fratello Vip: cosa è successo

Anche quest’anno sono diversi i volti noti del mondo dello spettacolo nostrano che hanno deciso di mettersi in gioco partecipando all’edizione vip del Grande Fratello. Tra questi proprio Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, giovane imprenditore e hair stylist, che lo scorso 31 dicembre ha lasciato la casa più spiata d’Italia. Ma per quale motivo?

Ebbene, in molti hanno iniziato ad ipotizzare che il concorrente sia uscito per festeggiare il Capodanno con la figlia Luna Marì. Nella realtà dei fatti, però, non è stato così. Come si evince da un messaggio pubblicato sul profilo Instagram del Grande Fratello, infatti: “Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla Casa del Grande Fratello Vip per sottoporsi ad accertamenti medici”.

Lo stesso Spinalbese aveva già raccontato di soffrire di una malattia autoimmune al pancreas per cui deve sottoporsi a tutta una serie di controlli. Parlando con altri concorrenti del reality, inoltre, proprio nei giorni scorsi aveva spiegato di essersi sottoposto a delle analisi del sangue perché aveva lamentato una serie di fastidi. In seguito ha quindi lasciato, temporaneamente, la casa per effettuare degli accertamenti medici.