Ex compagno di Belen Rodriguez, quanto guadagna Antonino Spinalbese, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Noto per essere l’ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese è finito di recente al centro dell’attenzione per essere entrato nella casa più spiata d’Italia in qualità di concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ma quando guadagna? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Ha preso ufficialmente il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip con al timone, anche quest’anno, Alfonso Signorini. Diversi i volti noti del mondo dello spettacolo nostrano che hanno deciso di mettersi in gioco entrando nella casa più spiata d’Italia. Tra questi proprio Antonino Spinalbese.

Noto per essere l’ex compagno di Belen Rodriguez, giovane imprenditore e hair stylist, non stupisce che siano in molti a voler conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme quali sono le informazioni disponibili in merito.

Antonino Spinalbese, quanto guadagna l’ex di Belen, concorrente del GF Vip 7: le cifre che non ti aspetti

Ex compagno di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese è finito di recente al centro dell’attenzione per essere entrato nella casa più spiata d’Italia in qualità di concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Una decisione che ha attirato inevitabilmente l’interesse degli appassionati del programma, con molti che si chiedono quanto guadagni il noto hair stylist.

Ebbene, in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che Antonino Spinalbese riesca a guadagnare fino a 50 mila euro per la pubblicazione di un post sui social. A questi bisogna poi aggiungere il guadagno come hair stylist, pari mediamente a più di due mila euro al mese. Da non dimenticare poi il cachet che Spinalbese si vede riconoscere per la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip.

Ebbene, come spesso accade quando si tratta di volti noti dello spettacolo, non sono disponibili informazioni certe in tal senso. A tal proposito, comunque, interesserà sapere che nel corso delle passate edizioni del noto reality, sembra che i compensi oscillassero da 5 mila euro a 15 mila euro a settimana.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

È possibile pertanto ipotizzare che anche l’ex compagno di Belen Roriguez porti a casa delle cifre del genere. A determinare il guadagno finale, ovviamente, sarà il numero di settimane di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Come già detto, comunque, si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in tal senso.