Superenalotto, i 200 indirizzi dove si sono vinti 20.000 euro: controlla se ci sei anche tu

Parlare di Superenalotto, oggi, nella nostra Italia è come accarezzare involontariamente il sogno di una vita intera.

Cosa significa oggi, per il cittadino immaginarsi vincitore del Superenalotto? Oppure, anche, se vogliamo, in che modo viene visto di questi tempi il concorso dei record che offre milioni su milioni al fortunato ipotetico vincitore? Oggi, il jackpot del gioco dalla sestina vincente mette a disposizione del fortunatissimo ipotetico vincitore la bellezza di 339 milioni di euro. Parliamo di una somma di denaro mai vista prima nel nostro paese associata a qualsiasi tipo di gioco, lotteria, e quant’altro.

Il jackpot del Superenalotto, si diceva. Beh, cosi come sottolineato più volte, di continuo dagli organi d’informazione e dai canali specifici dello stesso concorso mai in Italia si è vista o anche solo ipotizzata una simile vincita. Siamo ormai adun jackpotpazzesco, mai visto prima nella storia del Superenalotto: 340.700.000 €. Tanto per fare due calcoli, o magari un rapido confronto basti pensare che il precedente primato, seppure tutt’oggi, di fatto, in carica, si è fermato a 209 milioni di euro.

In quell’occasione, era il 2019, si vinse a Lodi, in Lombardia, grazie a una giocata da pochissimi euro. In ordine di tempo, invece, l’ultimo successo legato al Superenalotto, ci riporta al maggio del 2021. Montappone, piccolo comune marchigiano. In quel caso, anche li con una giocata minima, al fortunato giocatore andarono la bellezza di 156 milioni di euro. Un gioco che insomma rappresenta molto di più del semplice tentativo di sfidare la fortuna.

Oggi con l’arrivo del Natale, o meglio delle festività natalizie in generale, una nuova opzione di gioco sta stuzzicando non poco la fantasia e la speranza dei cittadini. Si tratta del “SuperNatale”, una nuova modalità di gioco associata per l’appunto alle giocate Superenalotto. Un nuovo modo per provare a lanciare un guanto di sfida alla sorte per milioni di donne e uomini alla ricerca del regalo sotto l’albero più che mai inaspettato

Cosi come riportato dallo stesso sito web Superenalotto, ecco la presentazione ufficiale del concorso: “Con Super Natale, tutti coloro che acquistano una giocata SuperEnalotto con SuperStar in Ricevitoria, Online o da App, valida per i concorsi del 27-29-31 dicembre, partecipano all’estrazione dei 200 premi garantiti in palio per ciascun concorso”. Un’occasione insomma da non perdere per provare ancora una volta a legittimare i propri sogni.

Nella giornata di ieri 31 dicembre, la terza estrazione dell’iniziativa speciale “SuperNatale”. Duecento i premi messi in palio, ognuno da 20mila euro. L’elenco di tutte le ricevitorie che hanno assegnato i premi estratti nel corso della giornata specifica può essere visualizzato attraverso questo link. Natale più che mai con i fiocchi insomma per i milioni e milioni di giocatori che oggi inseguono la fortuna e sperano con una giocata vincente di poter rimettere in piedi la propria vita. Il tutto, oggi più che mai, ruota intorno alla speranza.

Superenalotto, controlla bene la schedina: le ambizioni dei giocatori italiani

Il momento storico attuale non lascia certo troppo campo alla fantasia o magari alla concreta presenza di qualcosa che lascia sperare in un futuro migliore. Il gioco assume il ruolo di portatore di speranza perché soltanto attraverso di esso si può avere, ipoteticamente a disposizione una somma di denaro importante nel brevissimo tempo. Certo, augurandosi che gli stessi cittadini trattino il tutto, lo gestiscano con la massima moderazione.

La speranza insomma è nel gioco, è nella possibilità concreta di affidarsi a una dinamica che possa in qualche modo far ambire a un futuro diverso, a uno scenario soltanto ipotizzato. Il tutto, oggi, si mescola alla perfezione con la terribile situazione vissuta dai cittadini italiani, funestati dai venti di crisi. Oggi il gioco insomma rappresenta quella esigenza di speranza che nessuno più è capace di offrire.