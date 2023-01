Gratta e vinci, i più premiati del 2022: l’elenco completo

Inutile stare a chiarire quanto di questi tempi determinati giochi rappresentino letteralmente l’occasione di rivalsa per i cittadini.

In questa particolare fase, il gioco rappresenta in qualche modo la speranza unica, senza alcun dubbio, per i cittadini che vogliono in qualche modo sognare una concreta alternativa allo stato attuale delle cose. Ipotizzare un futuro certo diverso, immaginare un percorso di verso per arrivare alla stabilità, alla serenità e quindi al sogno della condizione perfetta, per cosi dire. Il gioco, insomma, oggi, rappresenta proprio il sogno, nient’altro che il sogno.

Il Gratta e vinci a differenza degli altri concorsi maggiormente utilizzati, dai giocatori, per ambire a un posto tra i fortunati del gioco, presenta certamente alcune particolari caratteristiche. L’istantaneità dell’intera operazione, per esempio. Con il Gratta e vinci in pochi secondi è possibile sapere se si è avuto o meno accesso a una vincita importante, cosa assolutamente non prevista nel caso, per dire, di Lotto o Superenalotto.

Il Gratta e vinci è il gioco della fortuna sfidata per caso, cosi all’improvviso, quasi per istinto. A differenza di Lotto e Superenalotto, inoltre, non si ha la possibilità di immaginare schemi e seguenze particolari utilizzando i numeri. Qui comandano i simboli, per dire, comanda la istantanea risposta del biglietto che in pochi attimi sa comunicare di una possibile vittoria o dell’ennesima sconfitta. Un gioco, certo, molto particolare e dinamico.

La curiosità dei giocatori, anno dopo anno, porta a chiedersi quale sia stato il Gratta e vinci, il concorso insomma maggiormente premiato nell’arco di tempo appena trascorso. Le riflessioni da fare nel caso sono davvero tante. Quale taglio risulta più vincente, per esempio, quale concorso e cosi via. Alla fine la sintesi di tutto potrebbe portare all’indicazione del biglietto perfetto da acquistare se si vuole provare a vincere sul serio.

Nel corso degli anni, il web ha inondato, per cosi dire, i cittadini, le menti di milioni di donne e uomini d’informazioni spesso molto relative, approssimate. La possibilità di avere accesso a trucchi che consentano di vincere facilmente al Gratta e vinci. Esistono delle modalità di acquisto diverse, certo, magari quella di acquistare un intero pacco di biglietti e cosi avere un minimo di vincita garantito, ma niente di più. Il resto sono solo supposizioni. Il 100% di successo chiaramente non esiste.

Andiamo a vedere, per prima cosa, esaminando i biglietti dal taglio di 5 euro quali sono quelli che in qulche modo conviene scegliere per provare ad avere maggiori possibilità di vittoria. I gruppi in questione sono tre, ognuno con la propria vincita massima potenziale:

Il primo gruppo (TuttoXTutto, Miliardario, 20X, Doppia Sfida, Battaglia Navale, Nuovo Miliardario) ha una vincita potenziale massima di 500 euro e 8 importi di vincita differenti (5 € – 10 € – 15 € – 20 € – 25 € – 50 € – 100 €). 1 giocata ogni 7,93 è vincente con premi superiori al costo della giocata;

Il secondo gruppo è il Miliardario da 5 euro con vincita massima potenziale che può arrivare fino a 500 mila euro . Ha 12 linee di vincita (5 € – 10 € – 15 € – 20 € – 25 € – 50 € – 100 € – 500 € – 1.000 € – 10.000 € – 100.000 € – 500.000 €). Inoltre, con la Stella si possono vincere subito 100 euro mentre con il Lingotto si vincono tutti i premi in palio;

Il terzo gruppo è il Prendi Tutto da 5 euro. In questa tipologia di tagliandi se nel "Bonus" c'è uno de "i tuoi numeri" si vincono tutti i premi presenti nell'area di gioco. Completano il quadro i nuovi Gratta e Vinci Club Elegance e Super Biliardo che insieme ai Prendi Tutto garantiscono le più alte probabilità di vincita (14.37%).

Ottimi risultati, di recente anche per i Gratta e vinci Online, molto utilizzati dagli utenti. In linea di massima stando alle probabilità di vincita e quant’altro lo schema finale risulta essere il seguente:

Gratta e Vinci da 5€ Probabilità vincita Probabilità di vincita massima Prendi tutto 28.4% (1 ogni 3,52) 1 ogni 5.040.000 Prendi tutto Scratch 28.4% (1 ogni 3,52) 1 ogni 5.040.000 Club Elegance 28.4% (1 ogni 3,52) 1 ogni 5.040.000 Super Biliardo 28.4% (1 ogni 3,52) 1 ogni 5.040.000 Nuovo Il Miliardario 25.9% (1 ogni 3,86) 1 ogni 439,24 Tutto x Tutto 25.9% (1 ogni 3,86) 1 ogni 439,24 Doppia Sfida 25.9% (1 ogni 3,86) 1 ogni 439,24 Numerissimi 25.9% (1 ogni 3,86) 1 ogni 439,24 Battaglia Navale 25.9% (1 ogni 3,86) 1 ogni 439,24 Nuovo 20x 25.9% (1 ogni 3,86) 1 ogni 439,24 Portafortuna 25.9% (1 ogni 3,86) 1 ogni 439,24 Speed Cash 25.9% (1 ogni 3,86) 1 ogni 439,24 Nuovo Miliardario 25.83% (1 ogni 3,87) 1 ogni 5.280.000 Nuovo Miliardario Scratch 25.83% (1 ogni 3,87) 1 ogni 5.280.000

Percentuale vincita taglio da 20 euro: i più fortunati

costo: 20€

potenziale vincita massima: 5000 €

1 giocata ogni 1875 ha l’importo massimo di 5000 euro

ha l’importo massimo di 5000 euro 1 giocata ogni 2,53 è vincente con premi pari o superiori al costo della giocata

Anche in questo caso riportiamo soglie di probabilità di vincita:

Gratta e Vinci da 20€ Probabilità vincita Probabilità vincita massima Nuovo Il Miliardario Maxi 39.52% (1 ogni 2,53) (1 ogni 1875) Nuovo 100x 39.52% (1 ogni 2,53) (1 ogni 1875)

Gratta e vinci, i più premiati del 2022: occhio al taglio da 10

I gruppi che invece caratterizzano i biglietti con taglio da 10 euro sono in tutto due:

il primo formato da Bonus Tutto x Tutto , Nuovo Il Miliardario Mega, Turbo Cash e 50X . Questi sono molto richiesti sul mercato nonostante la potenziale vincita sia di 2000 euro perché sono presenti ben otto importi di vincita (2000€ – 500€ – 200€ – 100€ – 50€ – 25€ – 20€ -10€), tre in più rispetto al tagliando da venti euro. Con questi giochi 1 giocata ogni 3,42 è vincente con premi pari o superiori al costo della giocata.

Il secondo è formato dai gratta e vinci da 10 euro della serie Mega Miliardario che hanno ben 11 importi di vincita potenziale (10 – 20 – 25 – 50 – 100 – 200 – 500 – 1.000 – 10.000 – 20.000). Inoltre, questi tagliandi premiano anche se è presente il 'ferro di cavallo' (premio di 200 euro) o il simbolo "Jolly", quest'ultimo consente di vincere 10 volte l'importo, fino ad un massimo di 2 milioni di euro.

In merito alle percentuali di successo troviamo poi la seguente situazione:

Gratta e Vinci da 10€ Probabilità vincita Probabilità vincita massima Nuovo Mega Miliardario 31.54% (1 ogni 3,17) (1 ogni 7.800.000) Bonus Tutto per Tutto 29.23% (1 ogni 3,42) (1 ogni 1297,30) 50x 29.23% (1 ogni 3,42) (1 ogni 1297,30) Nuovo Il Miliardario Mega 29.23% (1 ogni 3,42) (1 ogni 1297,30) Turbo Cash 29.23% (1 ogni 3,42) (1 ogni 1297,30)

I migliori Gratta e Vinci da 3 euro fino a 0,50 centesimi

M’ama non mama: 26.10% (1 su 3,83)

Super 7 e mezzo: 26.10% (1 su 3,83)

Super portafortuna: 26.10% (1 su 3,83)

Altro aspetto importante riguarda la percentuale di vincita dei Gratta e vinci in tabaccheria, con lo schema seguente:

GRATTA E VINCI TABACCHERIA GRATTA E VINCI PROBABILITA’ DI VINCITA Numeri fortunati (3€) 14.75% (1 su 6.78) Turista x sempre (5€) 14.08% (1 su 7.10) Linea Vincente (5€) 12.61% (1 su 7.93) Turista x 10 anni (2€) 11.74% (1 su 8.52) 2019 (2€) 11.51% (1 su 8.69) Puzzle (3€) 10.86% (1 su 9.21) Monetine fortunate (1€) 9.80% (1 su 10.20) Freccette (10€) 8.02% (1 su 12.46)

Tra i biglietti più vincenti in assoluto troviamo senza alcun dubbio il Miliardario da 5 euro. In questo caso specifico il gioco prevede di grattare la casella “I numeri vincenti” e quella con “I tuoi numeri”. Con lo scoprire di una stella si vincono subito 100 euro, un ferro di cavallo 200 euro, una moneta con il simbolo dell’euro, ben 500 euro. Con un lingotto invece si vince la somma di tutti i premi. Vincita massima, 500mila euro, il resto dei premi sono organizzati cosi come di seguito elencato: 5,00 – 10,00 – 15,00 – 20,00 – 50,00 – 100,00 – 200,00 – 500,00 – 1.000,00 – 10.000,00 – 100.000,00 – 300.000,00.

Le probabilità di vincita de Il Miliardario

Giocare, insomma, non è certo la cosa più semplice del mondo, anzi. Vincere poi, è qualcosa di assolutamente ipotetico, una sorta di sogno a occhi aperti.