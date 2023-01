Esselunga, i punti della carta fedeltà non scadono come tutti gli altri: la data da segnare

Attenzione, quando scadono i punti della carta fedeltà di Esselunga? Ecco la data da segnare sul calendario.

Esselunga provvede periodicamente ad azzerare i punti della propria carta fedeltà. Quale sarà la prossima scadenza da segnare sul calendario? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dall’alimentazione fino ad arrivare ai prodotti per la pulizia della casa, sono davvero tante le volte in cui ci ritroviamo a dover andare al supermercato. Un appuntamento fisso per ogni famiglia che deve provvedere all’acquisto dei vari beni necessari a soddisfare le esigenze quotidiane personali e dei propri cari.

A tal proposito abbiamo già avuto modo di vedere assieme come, stando ad una recente indagine di Altroconsumo, Esselunga è il supermercato più amato dagli italiani. Proprio soffermandosi su Esselunga, sono in molti a chiedersi quando scadranno i punti della carta Fidaty. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Esselunga, quando scadono i punti della carta fedeltà: tutto quello che c’è da sapere

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno sono in molti a prestare un occhio di riguardo alle varie scadenze. A tal proposito, ad esempio, sono in molti a chiedersi quando scadranno i punti della carta Fidaty di Esselunga. Periodicamente, infatti, il noto supermercato provvede all’azzeramento dei punti fragola raccolti dai clienti. Ma quale sarà la prossima data da segnare sul calendario?

Ebbene, a tal proposito bisogna sapere che la raccolta punti Esselunga non scadrà con la fine dell’anno in corso. Allo stesso modo la scadenza dei punti della carta Fidaty non corrisponde nemmeno con il rinnovo dei cataloghi. Basti pensare che il termine ultimo per richiedere i premi del prossimo catalogo è fissato per il prossimo 9 aprile 2023. Questo, però, non vuol dire che dal 10 aprile la carta fedeltà verrà azzerata.

Ma come funziona? Entrando nei dettagli bisogna sapere che nel nostro Paese vi è una norma in base alla quale è possibile accumulare i punti fedeltà per un periodo pari a massimo cinque anni. Considerando che i punti fragola sono stati azzerati per l’ultima volta nell’aprile del 2021, ne consegue che i punti della carta fedeltà Esselunga scadranno nella primavera del 2026. C’è ancora un bel po’ di tempo, quindi, prima di vedersi azzerare i punti della carta fedeltà di Esselunga.