Supermercati, svelato il nome del più amato dagli italiani (non è Lidl): la verità che non ti aspetti

Altroconsumo ha stilato la classifica dei supermercati più amati dagli italiani. Entriamo quindi nei dettagli per vedere qual è il primo di questa speciale classifica e tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire da frutta e verdura, passando per pasta, riso, prodotti per la pulizia della casa, fino ad arrivare a dolcetti di varie forme e dimensioni, sono davvero tanti i prodotti disponibili sugli scaffali dei supermercati in grado di attirare il nostro interesse. In ogni caso, a prescindere dal tipo di prodotto che desideriamo acquistare, bisognerà necessariamente mettere mano al portafoglio.

Supermercati, svelato il nome del più amato dagli italiani: ecco di quale si tratta

Tutti i giorni oppure una volta a settimana, la spesa è senz’ombra di dubbio uno degli impegni che non può di certo saltare. Tutti quanti, d’altronde, ci ritroviamo chi prima e chi dopo a dover acquistare prodotti di vario genere per la propria alimentazione, così come per la propria igiene o cura della casa.

Diversi i prodotti che puntualmente finiscono nel nostro carrello della spesa, così come tanti e diversi sono i supermercati presenti sul territorio del nostro Paese e in grado di attirare la nostra attenzione.

Ebbene, a tal proposito interesserà sapere che in base a uno studio svolto da Altroconsumo, il supermercato più amato dagli italiani è Esselunga. Soffermandosi sui supermercati a livello locale, invece, il preferito è Pewex, ovvero una catena romana.

Supermercati, svelati i nomi dei discount più gettonati

Sempre la nota associazione dei consumatori, inoltre, ha effettuato un’indagine anche sui discount. A proposito di quest’ultimi, ad esempio, interesserà sapere che i più gettonati sono Aldi, Eurospin e Prix. Entrando nei dettagli, ecco di seguito classifica completa, ovvero:

Aldi (79 punti)

Eurospin (79 punti)

Prix (79 punti)

Tuodì (78 punti)

MD Discount (78 punti)

DPiù (76 punti)

Lidl (76 punti)

In’s (76 punti)

Penny Market (76 punti)

Tois (75 punti)

