Calciatori più ricchi al mondo, cifre paurose: la classifica ufficiale

Chi sono i calciatori più ricchi al mondo? Ecco di seguito la classifica dei paperoni del mondo del pallone del 2022.

Oltre ai trofei e ai vari successi in campo, sono molti i calciatori che riescono a portare a casa delle cifre da capogiro. Ma chi sono i paperoni del mondo del pallone del 2022? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il calcio è senz’ombra di dubbio uno degli sport più seguiti e apprezzati. Ne è una chiara dimostrazione l’alto numero di spettatori, anche italiani, che hanno seguito le partite del Mondiale di calcio, nonostante l’assenza della Nazionale italiana. Sport in grado di appassionare grandi e piccini, il calcio non è più solo una questione di tifo.

Calciatori più ricchi al mondo, chi sono i paperoni del mondo del pallone: la classifica

Oltre ai compensi derivanti dalle squadre in cui militano, i calciatori possono anche beneficiare di guadagni extra, derivanti ad esempio dagli sponsor. Ma chi sono i calciatori più ricchi del mondo del calcio del 2022. Ebbene, a renderlo noto è Calcio In Pillole che ha stilato una classifica dei dieci giocatori che hanno guadagnato più soldi nel corso del 2022, prendendo come riferimento diverse fonti, appositamente indicate.

Entrando nei dettagli, a guidare la classifica dei paperoni del mondo del pallone è Lionel Messi del PSG che, secondo Forbes, avrebbe portato a casa ben 130 milioni di dollari. A seguire Cristiano Ronaldo, che ha di recente lasciato il Manchester United, portando comunque a casa, sempre secondo Forbes, ben 115 milioni di dollari. Sul terzo scalino del podio di questa speciale classifica troviamo Neymar del PSG con ben 95 milioni di dollari.

Al quarto posto troviamo Kylian Mbappé, del PSG, che stando a quanto riportato da Sports Browser, avrebbe percepito ben 45 milioni di dollari. Chiude questa top five il calciatore del Real Madrid, Gareth Bale, che secondo Sports Brief avrebbe guadagnato nel corso del 2022 ben 41,1 milioni di dollari.

Ovviamente, è bene sottolineare, si tratta solo di stime. Non è dato sapere, infatti, a quanto ammontino effettivamente i patrimoni dei campioni del mondo del calcio. È possibile comunque ipotizzare che si tratti in ogni caso di cifre non indifferenti.