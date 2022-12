Tumore al fegato, grazie a questo esame è possibile individuarlo fino a 5 anni prima

By

Grazie a questo esame è possibile individuare fino a cinque anni prima chi rischia di avere il tumore al fegato.

Importanti novità in arrivo dal mondo della scienza. È stato infatti scoperto che grazie a questo esame è possibile individuare in anticipo chi rischia di avere il tumore al fegato. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A tal proposito abbiamo già visto come alcuni recenti studi hanno evidenziato l’esistenza di una correlazione tra alcuni cibi e l’insorgenza del tumore. Sempre soffermandosi su questa malattia interesserà sapere che un recente studio ha scoperto che grazie a questo esame è possibile individuare in anticipo chi rischia di avere il tumore al fegato. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tumore al fegato, grazie a questo esame è possibile individuarlo fino a cinque anni prima: cosa c’è da sapere

In base a quanto si evince da uno studio effettuato dalla Fondazione Airc e pubblicato sul Journal of Hepatology Reports vi è un esame che permette di individuare chi rischia di avere il tumore al fegato fino a cinque anni prima.

Entrando nei dettagli bisogna sapere che secondo i ricercatori una bassa concentrazione dei livelli di colesterolo HDL nelle persone che hanno un fegato grasso può essere considerato un segnale grazie al quale poter prevedere lo sviluppo di un futuro tumore al fegato.

In particolare uno studio svolto dal professor Antonio Moschetta dell’Università Aldo Moro di Bari ha dimostrato che vi è una correlazione tra coloro che presentano un basso livello di colesterolo HDL e la comparsa dell’epatocarcinoma.

Proprio grazie a questa scoperta i medici potrebbero essere in grado di riconoscere fino a cinque anni prima quali soggetti rischiano maggiormente di sviluppare un tumore al fegato. Si tratta comunque, è bene sottolineare, ancora di una scoperta in fase di studio. Bisogna infatti attendere e vedere se e da quanto tale test verrà effettivamente utilizzato.