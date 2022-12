Bar, quanto guadagna solo con le slot machine: le cifre che non ti aspetti

Quanto guadagna un bar grazie alle slot machine e quanto costa aprire una sala? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Tra le attività più apprezzate e conosciute, sono in tanti a chiedersi quanto guadagni effettivamente un barista grazie alle slot machine e quanto costi aprirne una. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Prima o poi capita a tutti quanti di sperare di cambiare la propria esistenza, magari attraverso una vincita da capogiro. Il denaro, come ben sappiamo, non è sinonimo e nemmeno garanzia di felicità. Allo stesso tempo non si può negare come si riveli essere spesso molto utile a risolvere diverse situazioni problematiche.

Partendo da questo presupposto non crea stupore il fatto che in tanti tentino puntualmente la fortuna, magari grazie ai Gratta e Vinci e le slot machine.

Slot machine, quanto guadagna un bar? Ecco le informazioni disponibili

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme quanto guadagna un tabaccaio sulla vendita dei Gratta e Vinci. Oggi, invece, vedremo assieme quanto porta a casa un barista grazie alle slot machine. Ebbene, come è facile immaginare non è possibile stabilire a priori a quanto ammontino i compensi.

A determinare il guadagno finale, infatti, è il numero di slot presenti in sala, i relativi costi, ma soprattutto il numero di giocatori. Una volta fatta questa premessa interesserà sapere che stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, è possibile affermare che mediamente un bar, con le sole slot machine, può arrivare a guadagnare almeno 500 euro al mese.

In linea generale, secondo altre stime, è possibile affermare che se i clienti scommettono dai 90 mila euro in su al mese, allora un bar può arrivare a guadagnare sui tre mila euro al mese. Tale importo è da intendersi al netto delle spese, come quelle per l’affitto, ma anche bollette, dipendenti e così via.

Vi sono, purtroppo, molti che riescono a racimolare solo poche decine di euro al mese grazie alle slot, tanto da decidere di non proporre più tale servizio ai clienti.Si tratta, d’altronde, di un investimento dai costi non indifferenti. In genere, infatti, aprire una sala slot può costare circa 500 euro al mq.

Il risultato finale, inoltre, può risultare molto diverso da una città all’altra oppure di zona in zona. Per questo motivo non è possibile stabilire a priori quanto guadagni effettivamente un barista grazie alle slot machine.