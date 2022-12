Fiat, ritorno al futuro: arriva la nuova 126, l’utilitaria che ha fatto sognare tutti

Buone notizie per tutti gli amanti del mondo Fiat, in quanto a breve si potrebbe assistere al ritorno della nuova 126. Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Il mondo delle auto non si ferma mai e a breve si potrebbe assistere ad un gradito ritorno, ovvero la Fiat 126. Ma come sarà la nuova vettura? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dal posto di lavoro fino ad arrivare alla scuola dei figli, passando per le varie necessità quotidiane, sono davvero molte le volte in cui ci ritroviamo a dover utilizzare l’auto per raggiungere un posto di nostro interesse. Proprio soffermandosi sulle auto abbiamo già visto che giungono brutte notizie per molti automobilisti che se hanno una di queste auto non potranno più circolare.

In particolare non passano inosservate le novità in casa Fiat, pronta a dire, nel breve periodo, addio ai motori diesel e benzina. Ma non solo, sempre la nota casa automobilistica si appresta a stupire tutti quanti con un gradito ritorno, ovvero quello della Fiat 126. Ma cosa c’è da aspettarsi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Fiat, arriva la nuova 126? Ecco tutto quello che c’è da sapere

La Fiat 126 ha fatto la storia della nota automobilistica. Non stupisce, quindi, che proprio la Fiat stia pensando a un suo gradito ritorno. Come sottolineato su Informazione Oggi, infatti, ci si accinge ad abbracciare una nuova fase, fatta di motori a zero emissioni e linee futuristiche dove, a farla da padrone, potrebbe essere proprio la nuova 126.

Prodotta fino al 2000 sul mercato polacco dove ha registrato richieste record, un suo ritorno potrebbe suscitare l’interesse di tanti. In particolare gli appassionati di questo tipo di vettura potrebbe essere disposti a spendere cifre da urlo per avere una Fiat 126 in chiave moderna. Lo sa bene il noto architetto e designer italiano, Tommaso D’Amico, che ha pubblicato sul proprio canale YouTube un render in chiave moderna della meravigliosa Fiat 126.

Una rivisitazione che prende, ovviamente, spunto dal modello originario, riuscendo allo stesso tempo a rivelarsi una city car con dei lineamenti al passo con i tempi. Se questo progetto doversi tramutarsi in realtà, si avrebbe a disposizione una Fiat 126 più ampia e dotata dei più moderni strumenti digitali. Ma non solo, la moderna tecnologia contribuirebbe ad offrire validi aiuti in termini di sicurezza e aiuti alla guida.

Entrando nei dettagli si ipotizza di utilizzare un motore a benzina AT3 da 100 CV, con cambio manuale e trazione anteriore. Non si esclude, comunque, la possibilità che venga proposta una versione dotata di una batteria grazie alla quale poter concorrere con Renault Zoè, Honda E e le migliori EV.

Al momento comunque, è bene sottolineare, si tratta solo di un render. Non resta quindi che attendere e vedere se la Fiat deciderà davvero o meno di riproporre la 126. Un auto unica nel suo genere, in grado di far sognare tutti quanti grazie al giusto connubio tra il fascino del passato e le nuove tecnologie del futuro.