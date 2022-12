Ana Paula Guedes, chi è la fidanzata di Ignazio Boschetto de Il Volo: in pochi lo sanno

Chi è e cosa fa nella vita Ana Paula Guedes, fidanzata del cantante de Il Volo Ignazio Boschetto? Ecco quali sono le informazioni disponibili.

Fidanzata del cantante de Il Volo, Ignazio Boschetto, sono in molti a chiedersi chi sia e quale lavoro svolga Ana Paula Guedes. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e quali sono le informazioni disponibili.

Diventati noti al grande pubblico grazie alla partecipazione, nel 2009, al programma Ti lascio una canzone con al timone Antonella Clerici, i tre componenti de Il Volo sono riusciti nel corso degli anni a costruire una meravigliosa carriera all’insegna del successo. I nomi all’anagrafe dei tre componenti del trio, ricordiamo, sono Piero Barone, nato il 24 giugno 1993; Ignazio Boschetto, nato il 4 ottobre 1994 e Gianluca Ginoble Di Vittorio, nato l’11 febbraio 1995.

Conosciuti e famosi ormai in tutto il mondo, non crea stupore il fatto che siano in tanti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su i tre componenti del gruppo. In particolare sono in molti a chiedersi, ad esempio, chi sia e quale lavoro svolga la fidanzata di Ignazio Boschetto, ovvero Ana Paula Guedes. Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e quali sono le informazioni disponibili.

Ana Paula Guedes, chi è e cosa fa la fidanzata di Ignazio Boschetto: le informazioni disponibili

Stando alle ultime notizie di gossip, Ignazio Boschetto sarebbe sentimentalmente legato a Ana Paula Guedes. Ma chi è e che cosa fa nella sua vita? Ebbene, some riportato su Il Sussidiario, Ana Paula Guedes è una ragazza di origine brasiliane nota per aver partecipato al programma “Danca dos Famosos”. Si tratta, in pratica, della versione brasiliana di Ballando con le stelle dove la fidanzata di Boschetto ricopre il ruolo di professionista.

Il cantante de Il Volo e la maestra di ballo si sono conosciuti, a quanto pare, durante il lockdown. Nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo, con al timone Silvia Toffanin, lo stesso Boschetto ha dichiarato: “siamo stati otto mesi a scambiarci dei messaggi, a sentirci e a video chiamarci. Poi alla prima opportunità sono andato in Brasile a incontrarla e da lì e stato bello, perché ci siamo conosciuti pian piano“.