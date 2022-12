Gratta e vinci, Natale da sogno con i “Numerissimi”: quanto hanno vinto in Salento

Una nuova vincita eccezionale che di certo ha cambiato di colpo l’esistenza di un fortunato giocatore. Si vince ancora, per fortuna.

Oggi più che mai il rapporto degli italiani con il gioco è assolutamente cambiato. Le condizioni in cui la stragrande maggioranza dei cittadini si trova, in questa fase è tale da lasciare presagire tutto lo sconforto possibile. Immaginare certe condizioni non è certo semplice, viverle ancora di più. Il dramma, l’incertezza e la ricerca di una dimensione completamente diversa.

Quello che in certi casi può verificarsi è l’assoluta tendenza a cercare la speranza li dove può essere immaginato, di colpo, un potenziale vantaggio. A ben pensarci, quale altro contesto, quale altra dinamica può assicurare, almeno potenzialmente una grossa somma di denaro nel brevissimo tempo? Soltanto il gioco, esclusivamente questa tipologia di rischio.

Il rischio esiste, certo, non solo per quel che riguarda l’investimento continuo, ma anche e soprattutto per quello che potrebbe accadere. Farsi prendere la mano insomma, fare in modo che la voglia di sopraffare sia tale da non saperla più gestire, non essere in grado di governarla. Per questo si spera che il tutto avvenga, sempre con la massima moderazione.

Nel nostro paese, colonne portanti del rischio sono chiaramente quelle dinamiche che offrono maggiori possibilità di vittoria. Importi più alti, spesso, addirittura incredibilmente corposi. Lotto, Gratta e vinci e Superenalotto detengono certamente il primato, in questo caso. Nel caso del Lotto e del Superenalotto troviamo la questione numeri, puntare insomma sulla composizione perfetta.

Quando si parla di Gratta e vinci, invece, si punta all’istantaneo, scoprire in pochi secondi se la propria vita possa o meno cambiare. A quel punto è soltanto questione di tempo, poco, pochissimo tempo. Il gioco quasi quotidiano della sfida alla sorte, da trovare in ogni momento, per caso o per abitudine. Il Gratta e vinci è il gioco di tutti i giorni, per intenderci.

Nel caso del Superenalotto, invece, ci troviamo di fronte a un fenomeno completamente diverso per un elemento in particolare, l’incredibile portata dei premi messi a disposizione. A oggi, per intenderci, il jackpot ammonta a circa 334 milioni di euro, una somma di denaro che in un gioco a premi, nel nostro paese non si era mai vista prima, record, potenziale, assoluto.

Il primato attuale, quello che resiste soltanto teoricamente, infatti ci racconta della vincita record di Lodi, nel 2019. In quell’occasione, con una giocata minima al fortunato giocatore i questione andarono la bellezza di 209 milioni di euro. Un po di meno, per dire, nell’ultima vincita in ordine di tempo. Montappone, Marche, maggio 2021, 156 milioni di euro al giocatore baciato dalla fortuna.

Gratta e vinci, pochi secondi e il sogno è realtà: una vincita davvero eccezionale

L’ultima grande vittoria registrata, al gioco, è quella di Soleto, in provincia di Lecce. Li nel Salento, infatti, grazie a un biglietto Gratta e vinci davvero fortunato, un illuminato giocatore è riuscito a vincere l’incredibile cifra di 500mila euro. Un Natale da sogno insomma per il giocatore in questione. Il tutto è avvenuto grazie a un biglietto del concorso “Numerissimi”, acquistato per 5 euro presso il Bar Tabacchi “Il Barocco”, di viale Raimondello Orsini, 325. Al momento l’identità del fortunato vincitore risulta ignota.

Gli stessi titolari dell’attività commerciale in questione hanno chiarito che la notifica della vincita è arrivata direttamente dal sistema di gioco e che ignorano del tutto chi possa essere stato ad acquistare quel particolare biglietto. In paese è subito scoppiata la festa e c’è grande curiosità circa l’identità della persona che ha acquistato quel preciso biglietto. Una cosa è certa, il suo Natale sarà davvero unico, da ricordare per sempre. Mezzo milione di euro rappresentano una cifra che si, può cambiare davvero la vita.