Ballando con le stelle, quanto guadagnano i concorrenti? Cachet stellare

Quanto guadagnano i concorrenti dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Manca poco alla finale di Ballando con le stelle che avrà luogo venerdì 23 dicembre. Una puntata particolarmente attesa, con molti che si chiedono a quanto ammontino i guadagni dei concorrenti del noto e apprezzato show di Rai 1. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Venerdì 23 dicembre 2022 avrà luogo la tanto attesa finale di Ballando con le Stelle. Tra i programmi più seguiti e apprezzati del mondo dello spettacolo nostrano, Milly Carlucci è pronta a decretare la coppia vincitrice del noto dancing show.

Diversi i volti noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di affiancare dei ballerini professionisti e mettersi in gioco. Ma quanto guadagnano a puntata i concorrenti di Ballando con le stelle? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Ballando con le stelle, quanto guadagnano i concorrenti? Ecco le informazioni disponibili

La regina di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, è pronta a proclamare la coppia vincitrice dell’attuale edizione del noto dancing show. Ma quanto portano a casa i concorrenti per ogni puntata? Ebbene, come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo della televisione, non sono disponibili informazioni certe in merito.

In base ad alcune indiscrezioni che circolano sul web e che fanno riferimento alle edizioni passate, comunque, sembra che per Ballando con le stelle sia stato fissato un tetto massimo per i compensi pari a 30 mila euro a puntata. Sembra, comunque, che non tutti i concorrenti percepiscano lo stesso cachet. Se tutto questo non bastasse, il vincitore non porta a casa nessun compenso in denaro.

A proposito di guadagni, inoltre, interesserà sapere che anche i giudici del programma porterebbero a casa un compenso pari a massimo 30 mila euro. Come già detto comunque, ma è bene sottolineare, si tratta solo di indiscrezioni. Non è dato sapere con certezza a quanto ammontino i guadagni dei concorrenti di Ballando con le stelle, così come non sono mai giunte conferme da parte dei diretti interessati.