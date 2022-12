Whatsapp, evitare brutte figure è finalmente possibile: arriva la funzione che tutti aspettavano

Buone notizie per tutti coloro che utilizzano Whatsapp. Arriva infatti la funzione grazie alla quale potremo finalmente evitare brutte figure. Ecco di cosa si tratta.

Evitare brutte figure su Whatsapp è finalmente possibile grazie alla nuova funzione che tutti aspettavano. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dagli sms, passando per le e-mail, fino ad arrivare ai social e alle app di messaggistica istantanea, sono davvero tanti i servizi a nostra disposizione, grazie ai quali poter comunicare con amici e parenti in qualsiasi momento e da qualsiasi angolo del pianeta Terra.

Whatsapp, evitare brutte figure è finalmente possibile: ecco come

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come grazie ad un semplice trucco è possibile trasformare i messaggi vocali in testo. Sempre soffermandosi sulla nota applicazione di messaggistica istantanea, inoltre, interesserà sapere che è in arrivo una nuova funzione che ci aiuterà finalmente ad evitare di fare brutte figure. Ma di cosa si tratta?

Ebbene si tratta della feature “Accidental Delete”, che permette di recuperare i testi che sono stati cancellati per errore in un lasso temporale di cinque secondi. Entrando nei dettagli, grazie a questa funzione è possibile ritornare sui propri passi nel caso in cui si opti per la funzione “Elimina per me” e ripristinare un messaggio cancellato per errore.

Questa funzione, è bene sottolineare, è valida solo per i messaggi cancellati con “Elimina per me“. Non è possibile, almeno per il momento, recuperare i messaggi nel caso in cui il soggetto interessato abbia premuto sulla funzione “elimina per tutti”.

Una novità indubbiamente importante che permette di evitare di fare brutte figure nel caso in cui si sbagli ad inviare un messaggio di testo. Ma non solo, permette anche di aumentare la sicurezza e soprattutto di tutelare la privacy di tutti coloro che utilizzano questa applicazione di messaggistica istantanea.