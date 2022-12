Milion Day, il premio è da sogno: milionario con 1 euro

Una vincita assolutamente eccezionale di quelle che non si vedono certo tutti i giorni. Di certi tempi poi. Natale da sogno.

Una affermazione assolutamente eccezionale, letteralmente piovuta dal cielo cosi come la fortuna che di colpo ha investito il fortunato giocatore in questione. Un premio incredibilmente alto, parliamo in questo caso di 1 milione di euro grazie a una fantastica giocata che chiaramente nemmeno lo stesso giocatore immaginava potesse rendere tanto.

La vincita del giorno arriva direttamente dalla Puglia, precisamente da Massafra, in provincia di Taranto. Lì presso la tabaccheria Santoro di Corso Regina Margherita un fortunato giocatore ha vinto, attraverso il concorso Milion Day, la bellezza di 1 milione di euro. La vincita è stata comunicata alla tabaccheria attraverso le usuali notifiche di sistema.

Salvatore Santoro, che gestisce l’attività di famiglia insieme ai fratelli Damiano e Angelo si è visto recapitare la nota in questione, direttamente da Lottoitalia: “Gentile Salvatore Santoro, siamo lieti di comunicarti che il 16 dicembre 2022 presso il tuo punto vendita è stata realizzata una vincita milionaria, grazie ad una giocata singola in rilettura da 1 euro”.

Attraverso la stessa nota, poi, il titolare è stato invitato a esporre le apposite locandine per far sapere alla clientela quanto il locale fosse stato fortunato con la vincita in questione. Una estrazione giornaliera quotidiana. Una vera e propria lotteria insomma che ha come fine l’indovinare 5 numeri su 55. La schedina ha quota fissa da 1 euro. Nessuna notizia in merito all’identità del vincitore.

“Questo è un punto di passaggio – ha spiegato alla testata Quotidiano Salvatore Santoro- transita tantissima gente, già prima che l’alba sorga. Siamo aperti dalle 5,00 alle 21,30, per cui non è facile individuare con certezza il fortunato. Regalare a pochi giorni dal Natale questa grossa vincita è per noi un’immensa gioia”. Si conosce data e orario, ma chiaramente non il nome del vincitore.

“Molto probabilmente – spiega Santoro – il tutto è avvenuto nei momenti di maggiore affluenza, in mattinata o nel tardo pomeriggio”. Quello che i titolari a questo punto sperano è che il fortunato vincitore possa passare quantomeno per gli auguri, considerando ciò che è successo. Un pensiero chiaramente lecito andando a vedere le circostante, insomma.

Milion Day, il premio è da sogno: massima attenzione anche per il Superenalotto

In questa fase tanto delicata per la cittadinanza italiana un altro gioco che di certo cattura su di se le attenzioni di milioni e milioni di giocatori è il Superenalotto. Di questi tempi, abbandonarsi alla ricerca dell’inattesa fortuna è un passo quasi obbligato per quanti sperano in un futuro sostanzialmente diverso dal presente che oggi, di certo non piace ai più.

La crisi le problematiche relative agli eccessivi aumenti di prezzo in ogni settore portano lo stesso cittadini a sentirsi di fatto perso in mille difficoltà. La speranza è certo quella di mettere le mani su una grossa somma di denaro nel minor tempo possibile. Questa possibilità, oggi, è offerta solo ed esclusivamente dal gioco. Dal Superenalotto, forse, ancora di più.

L’attuale jackpot si è fermato a 330 milioni di euro circa, una somma di denaro davvero incredibile, mai vista prima nel nostro paese per quel che riguarda concorsi a premi. Un record strabiliante insomma che ha letteralmente stracciato il precedente primato, valido soltanto a questo punto per le statistiche di 209 milioni di euro incassati a Lodi nel 2019.

L’ultima vincita in ordine di tempo è invece quella del maggio 2021 assegnata a Montappone, nelle Marche. In quell’occasione al fortunato di turno andarono la bellezza di 156 milioni di euro. Da quel momento in poi solo grande attesa per l’estrazione della sestina vincente. Gli italiani insomma più che mai ci sperano, con le festività natalizie, poi il tutto acquisisce un sapore assolutamente diverso. Vincere, avrebbe certo tutt’altro sapore.