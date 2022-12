Gratta e vinci, un attimo di incredibile follia: “Non potevo crederci”

Scene di ordinaria follia, potrebbero a volte definirsi. Vincite incredibili che arrivano nel modo più rocambolesco possibile.

Il contesto attuale vede senza alcun dubbio nel gioco l’unica ancora di salvezza. Se si indaga bene nel tessuto sociale appare quanto mai evidente la sfiducia di milioni e milioni di donne e uomini che al momento risultano assolutamente intrappolate in una dimensione non del tutto gradevole. Prendiamo il momento storico attuale, la fase che viviamo, con una crisi che sta letteralmente devastando ogni certezza dei cittadini giorno dopo giorno.

In questa fase, dunque, i cittadini soffrono particolarmente la condizione derivante da un disagio più che mai diffuso. Si prenda in considerazione, ad esempio, lo stesso quotidiano. I prezzi alle stelle praticamente in ogni settore. I servizi ormai inaccessibili, le bollette di fatto raddoppiate nel giro di un anno. Situazioni, queste che non possono fare altro che condizionare lo stesso vivere del cittadino, che oggi, come mai, forse, ha bisogno di speranza.

Se pensiamo al nostro paese è chiaro immaginare che riferendoci, per esempio, al gioco, la vera e propria speranza dei cittadini, si entra in un campo in un certo senso ben definito. Tre, in linea di massima i principali concorso apprezzati dai cittadini, chiaramente andando a vedere quelli che sono i montepremi messi a disposizione. Ognuno di questi concorsi ha la possibilità di disporre di specifiche caratteristiche, modalità assolutamente uniche.

Lotto, Gratta e vinci e Superenalotto. Parliamo di quello, insomma. Nel primo caso c’è il gioco dei numeri e della tradizione. Trasformare, per l’appunto in numero, qualsiasi fatto, evento, ricorrenza. Puntarci su la cifra desiderata e sperare nelle varie combinazioni. Il Gratta e vinci è invece il gioco dell’impulsività, con ogni probabilità quello dell’istinto insomma, la dinamica che ti fa acquistare per caso, cosi all’improvviso uno specifico biglietto.

Anche in quel caso, chiaramente tutto è legato all’eventuale montepremi messo a disposizione. Parliamo di tantissimi soldi, milioni nella maggior parte dei casi. Discorso a parte, infine per il Superenalotto. In quell caso parliamo, sicuramente oggi, del preferito in assoluto tra tutti i concorsi disponibili. Il motivo? Sempre lo stesso, chiaramente i tantissimi soldi messi a disposizione, cifre da capogiro, mai viste prima come oggi, nel nostro paese.

330 milioni di euro, a tanto, ammonta in questo preciso momento il jackpot del Superenalotto, la vincita associata all’estrazione della sestina vincente, per intenderci. Nel nostro paese, cosi come anticipato non si è mai vista una simile cifra. Il record precedente, di fatto quello ancora almeno in teoria in carica si è fermato, per cosi dire a 209 milioni di euro. In quell’occasione, era il 2019, si vinse a Lodi, in Lombardia, grazie a una giocata da pochi euro.

Ultima vincita invece, in ordine cronologico è quella del maggio 2021. Si vinse, in quell’occasione a Montappone, piccolissimo comune della provincia marchigiana di Fermo. Al fortunato giocatore, in quella specifica occasione, la bellezza di 156 milioni di euro.

Gratta e vinci, un attimo d’incredibile follia: per la donna è stata una giornata da incorniciare

La notizia del giorno, in quanto a vincite davvero incredibili al gioco arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America. Una donna di Luisville, in Kentucky ha infatti vinto la bellezza di 175mila dollari grazie al concorso Hit The Jackpot Kentucky. Il tutto è avvenuto a una festa aziendale. Lori Janes, responsabile dell’ufficio e coordinatrice presso l’Harmon Dental Center, stava partecipando a uno scambio di regali nei giorni scorsi. Quello che sembrava il regalo destinato a lei, una carta regalo TJ Maxx da 25 dollari di fatto è risultata persa all’improvviso.

A quel punto la decisione di prendere un altro regalo tra quelli presenti, un set di biglietti Gratta e vinci. La donna, quindi, ha subito iniziato a grattarli con intorno a se tutti i suoi colleghi di lavoro. Dopo aver grattato il primo biglietto la scoperta di una vincita da 50 dollari. Al secondo biglietto grattato, dal costo di 10 dollari, l’incredibile scoperta, il super premio da 175mila dollari.

“Tutti stavano impazzendo – ha dichiarato la donna – e persone tiravano fuori le loro calcolatrici e ricontrollavano. Un paio di persone hanno persino scansionato il biglietto sull’app della lotteria, solo per essere sicuri. Non potevo crederci. È stato uno scambio di regali da 25 dollari e ne ho vinti 175.000″. A quel punto la donna ha chiamato suo marito e i suoi figli per metterli al corrente di quanto successo. Nessuno di credeva potesse essere vero. Al netto delle tasse, alla donna andranno circa 124mila dollari. Il Sunrise Market di Fisherville, inoltre, li dove sono stati venduti i biglietti gratta e vinci vincenti, riceverà un bonus di 1.750 dollari. Davvero niente male insomma.