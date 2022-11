Gratta e vinci, arriva il biglietto natalizio: vincita è altissima

Un nuovo biglietto, una nuova versione del gioco tra i più amati in assoluto. Il Gratta e vinci si rinnova ancora una volta.

Un nuovo concorso, un nuovo biglietto, una modalità tutta diversa di approcciarsi, per cosi dire, alla fortuna. Un tentativo assolutamente particolare e specifico, quasi a tema, si direbbe, per provare a centrare un colpo che in questa fase sarebbe gradito a milioni e milioni di cittadini. Una situazione molto delicata quella che si vive oggi nel nostro paese. Il gioco, in certi casi, corre a sostenere il cittadino, quasi a fornirgli speranza, a dargli respiro.

La novità arriva direttamente dallo Stato e dalla possibilità di mettere sul mercato un nuovo biglietto che di certo, si spera, potrà avere tantissimo successo cosi come tanti altri già acquistabili in tutte le ricevitorie, e non solo del paese. Oggi più che mai il clima teso, l’incertezza e il bisogno, cosi come anticipato di ricercare quella speranza perduta, possono in qualche modo spingere il cittadino a provare sempre più spesso a sfidare la sorte.

Negli ultimi tempi abbiamo assistito al lancio di numerosi biglietti Gratta e vinci di nuovissima fattura. I tentativi di assicurare, da parte dello Stato, un nuovo coinvolgimento ai milioni e milioni di giocatori in tutto il paese è di fatto continuo. In questo caso specifico, poi, cosi come anticipato, il discorso riguarda anche lo specifico tema. Il motivo, il ritornello centrale, infatti, è rappresentato dalle festività natalizie ormai alle porte.

Il nome del biglietto in questione è infatti “Ricco Natale”, un nome che di certo è già di per se tutto un programma. Il costo del tagliando è di 10 euro. Il concorso in questione accompagnerà, infatti, il cittadino nel corso delle prossime settimane, in quello che dovrebbe essere, almeno in teoria il momento più magico e gioioso dell’anno, per l’appunto il Natale. Diventare ricchi in quel particolare periodo, di certo sarebbe una gran cosa.

Il primo lotto di biglietti messo in vendita dal Monopolio di Stato conta 8.640.000 pezzi. Il montepremi generale messo a disposizione, poi, per questo specifico concorso ammonta invece a 64.382.000 euro. Il costo del biglietto, cosi come anticipato è di 10 euro, stesso importo dunque anche per la vincita minima allo stesso concorso. La massima, invece sarà di 2 milioni di euro, niente male, insomma, soprattutto poi di questi tempi.

Anche in merito alle probabilità di vincita il nuovo concorso presenta dei numeri davvero niente male. Un biglietto ogni 6,39 infatti contiene un premio superiore all’importo di giocata, parliamo di numeri davvero alti insomma, nemmeno poi tanto vicini a quelli dei biglietti attualmente sul mercato, quelli che occupano, stabilmente, per cosi dire, le ricevitorie e le attenzioni stesse dei giocatori italiani. “Ricco Natale”, insomma, sembra convincere.

Gratta e vinci, arriva il biglietto natalizio: gli altri concorsi restano a guardare

Cosi come si diceva in precedenza, una probabilità di vincita, di un premio superiore alla giocata iniziale ogni 6,39, davvero niente male. Stiamo parlando di numeri davvero altissimi. Da sottolineare, inoltre che la probabilità di vincita massima, per questo nuovo concorso sono di un biglietto ogni 4.320.000, anche in questo caso, si parla di numeri davvero altissimi, una sorta di primato se si considerano quelli degli altri concorsi.

Se si esclude il concorso Turbo Cash che consente di avere maggiori probabilità di qualsiasi tipologia di vincita (almeno 20 euro), siamo a una ogni 6,17 biglietti, “Ricco Natale” è già davanti a tutti. Una speciale classifica ci mostra infatti il seguente risultato:

Bonus tutto per tutto: 1 biglietto ogni 7,76, 1 biglietto ogni 6.480.000.

1 biglietto ogni 7,76, 1 biglietto ogni 6.480.000. Freccette Insieme: 1 biglietto ogni 12,46, 1 biglietto ogni 6.240.000

1 biglietto ogni 12,46, Il Mega Miliardario: 1 biglietto ogni 7,21, 1 biglietto ogni 8.400.000

1 biglietto ogni 7,21, 1 biglietto ogni 8.400.000 Nuovo 50 X: 1 biglietto ogni 9,20, 1 biglietto ogni 8.880.000.

1 biglietto ogni 9,20, 1 biglietto ogni 8.880.000. Sfinge D’oro: 1 biglietto ogni 6,84, 1 biglietto ogni 9.840.000.

1 biglietto ogni 6,84, 1 biglietto ogni 9.840.000. Turbo Cash: 1 biglietto ogni 6,17, 1 biglietto ogni 8.8800.000.

Si vince e si vince niente male, insomma, con il nuovo biglietto Gratta e vinci. Il fascino di questi particolari concorsi è noto a tutti. Pochi secondi per capire se la propria vita può cambiare davvero. Pochi intensissimi secondi tutto può essere davvero diverso.