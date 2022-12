Natale ricco se trovi 1 euro che oggi ne vale 20 mila: controlla bene i dettagli e festeggia

Come è possibile che una moneta in circolazione da pochi anni possa valere tantissimi soldi? La risposta è molto semplice.

Nella maggior parte dei casi si è portai a pensare al contesto collezionistico e nello specifico agli esemplari che lo rendono di fatto un mondo magico, immaginando epoche perdute ormai nel tempo. La verità è ben diversa. La realtà dei fatti, nella maggior parte dei casi tende a valorizzare specifiche monete al di la di quello che può essere l’anno di conio della stessa. Di conseguenza possiamo quindi trovare monete “giovani” che valgono una fortuna.

Parlando del contesto collezionistico c’è da dire che in genere ci si trova di fronte a dinamiche assolutamente uniche. A regolare il tutto un mercato assolutamente autonomo che regola le leggi di uno specifico mondo fatto di grandi sogni e passioni. Al centro di tutto chiaramente i singoli esemplari, sempre ricercati con estrema decisione dai collezionisti di ogni parte del mondo. Un contesto che ogni anno conta sempre più appassionati.

L’universo collezionistico, poi, negli ultimi anni si è avvalso di un elemento assolutamente particolare che ha contribuito ancora di più ad accrescerne la fama, per cosi dire, e di conseguenza il seguito. Parliamo chiaramente del web che ha assolutamente rivoluzionato il settore in questione. Dinamiche che insomma hanno contribuito ad avvicinare ancora di più nuovi appassionati a un mondo che vive della passione di quanti ogni giorno vanno alla scoperta e alla ricerca di nuovi esemplari.

Oggi attraverso il web è possibile approcciarsi in modo del tutto nuovo al mondo del collezionismo delle monete. Con un semplice click è possibile accedere a milioni e milioni di contenuti caratterizzati da informazioni dettagliate, descrizioni di ogni genere, illustrazioni, confronti e immagini specifiche. Una modalità certamente molto più diretta rispetto al passato per affacciarsi a questo particolarissimo e affascinante contesto.

Tanti i vantaggi anche per gli stessi appassionati che con la rivoluzione del web hanno la possibilità d’interfacciarsi tra loro, confrontarsi, creare riflessioni, spunti, momenti insomma di crescita personale rispetto alla stessa passione. Acquistare e vendere i propri esemplari in tutta sicurezza, scambiare monete, fare in modo insomma che la propria passione, e la propria collezione possa arricchirsi sempre più. Inoltre la possibilità di partecipare ad aste online o in presenza spesso organizzate dalle stesse piattaforme web.

Monete, la stella dell’euro: l’esemplare da collezione che fa impazzire i collezionisti

Nel caso specifico parleremo di una particolare moneta della collezione dell’euro, quindi la corrente moneta europea. Esemplari in circolazione da circa 20 anni, quindi relativamente giovani, per cosi dire. Di conseguenza è interessante capire quali possano essere le caratteristiche di questo specifico esemplare. Inoltre, ha del fascino provare a indagare rispetto a quella che potrebbe essere una valutazione realisticamente valida e affidabile, in un certo senso della stessa moneta.

L’esemplare in questione è una moneta dal taglio di 1 euro con sopra rappresentato l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. Andando a scoprire l’immagine stessa della moneta vediamo che oltre alla figura di quello che viene anche definito “l’uomo di Leonardo” troviamo la lettera R che rappresenta la Zecca di Roma. Troviamo, poi, il millesimo di conio con l’anno di produzione e le lettere R e I sovrapposte a indicare la Repubblica Italiana. Sul retro le stelle che rappresentano gli stati europei dell’orbita euro.

La moneta da 1 euro, cosi come immaginabile è stata coniata in milioni e milioni di esemplari. Nel caso specifico, però si fa riferimento a un errore di conio che rende questo particolare “pezzo” assolutamente unico nel suo genere. In vendita presso numerose piattaforme web, l’esemplare viene valutato dai pochissimi detentori di questa moneta assolutamente unica, circa 20mila euro. Un importo che chiaramente necessita di tutti i controlli del caso. Affidarsi, dunque, a un esperto, in caso di acquisto per valutarne a pieno, per cosi dire le potenzialità. Un pezzo assolutamente unico che fa letteralmente impazzire i collezionisti di ogni parte del mondo.