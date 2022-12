Gratta e vinci, 2 biglietti milionari in pochi minuti: incredibile ma vero

Una vincita chiaramente inaspettata che c’è da scommetterci avrà del tutto cambiato la vita del fortunato giocatore.

Una pioggia di vincite tutte all’improvviso che hanno di certo provocato non poca gioia e soddisfazione nei protagonisti del caso. Tante vincite ma soltanto due d’eccezione che hanno letteralmente catapultato l’attenzione di milioni di giocatori, oggi, più che mai presi a provare a emulare i fortunati giocatori ormai milionari. Il gioco negli ultimi tempi è diventato molto più che semplice intrattenimento. Al centro di tutto, la voglia di far saltare il banco.

Gli ultimi tempi non possono certo considerarsi i migliori in assoluto anzi. La forte crisi che più mai sta destabilizzando il nostro paese e non solo, è la prova tangibile che questa fase storica è di sicura tra le peggiori degli ultimi quarant’anni. La dimostrazione concreta arriva dall fatto che i cittadini appaiono sempre più smarriti e preoccupati di fronte a quelle che sono le ormai classiche dinamiche quotidiane. Di conseguenza gli stessi cittadini cercano altrove la speranza perduta.

Nel nostro paese, cosi come nel resto del mondo, i giocatori sono sempre più atti a quelle che sono le migliori dinamiche di gioco disponibili. Ci si rende sempre più conto, in pratica, di quelle che sono le logiche che spingono i cittadini a calarsi nella realtà di numeri e simboli immaginando il colpo della vita. Negli ultimi giorni, però, la cronaca ci ha raccontato una serie di storie che arrivano da oltreoceano davvero interessanti ed entusiasmanti.

Si è vinto alla lotteria del Massachussets, negli Stati Uniti, grazie a due giocate da sogno che hanno portato ai due giocatori in questione la bellezza di 1 milione di dollari a testa. Otto le vincite in totale, due quelle principali, cosi come anticipato. Uno dei biglietti da 1 milione di dollari fa parte della serie “Emeralds 50X” ed è stato venduto presso il negozio Super Convenience. Uno dei 23 biglietti gratta e vinci “Emeralds 50x” risultati vincenti in tutto lo Stato.

L’altro biglietto gratta e vinci da 1 milione di dollari è stato venduto dal Richdale Food Shop di Hingham e fa parte del concorso “$ 10.000.000 Bonus Wins”. Questo, è stato uno dei 17 biglietti gratta e vinci “$ 10.000.000 bonus” risultati vincenti nello stesso Stato. Gli altri biglietti fortunati che hanno portato ai restanti 6 vincitori la bellezza di 25mila dollari a testa sono stati acquistati presso Fall River da Royal Liquors.

Spesso, proprio nello Stato del Massachusetts, c’è la tradizione di acquistare più biglietti con lo stesso numero. Di conseguenza vincendo si vince il premio moltiplicato per il numero di biglietti acquistati. Per giocare alla lotteria in questione bisogna selezionare cinque numeri che vanno da uno a 48 e un numero fortunato che va da uno a otto. I biglietti vincenti da 25.000 dollari l’anno per la vita sono quelli che indovineranno i cinque numeri selezionati.

Gratta e vinci, milionario in pochi secondi: tutte le altre vincite nello Stato

475 biglietti della lotteria, in tutto, rivelatisi vincenti, da almeno 600 dollari l’uno, in quanto a premi. La Massachusetts State Lottery pubblica un elenco completo di tutti i biglietti vincenti ogni giorno della settimana. L’elenco in questione comprende solo i biglietti vincenti dal valore di oltre 600 dollari. Il record di vincita per quel che riguarda la stessa lotteria resta quello realizzato proprio quest’anno. Il tutto, grazie a un bottino da circa 16 milioni di dollari realizzato grazie al gioco Megabucks Doubler. Il biglietto in questione, è stato acquistato presso Cumberland Farms a Ware.

Nel corso dell’anno, inoltre, altri tre premi da ben 15 milioni di dollari sono stati conquistati nello stesso Stato. Una stagione, insomma, davvero da ricordare, in tutti i sensi, per i cittadini americani. Vincere, è di certo uno dei sogni più che mai ricorrenti di milioni e milioni di cittadini in ogni parte dl mondo.