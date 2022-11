Stipendi allenatori Serie A, da Inzaghi a Mourinho: chi guadagna di più?

La classifica stipendi allenatori Serie A 2022/2023 ha in serbo non poche sorprese. Chi sono i tecnici più pagati e quanto percepiscono in una singola stagione

Andiamo a scoprire inoltre tutte le altre posizioni per capire la differenza tra i grandi club e le altre squadre del massimo torneo calcistico nazionale.

Conoscere i guadagni degli allenatori di Serie A è una curiosità comune a tutti coloro che seguono il calcio in Italia. Ogni tanto è lecito chiedersi quanto guadagnano annualmente i mister delle nostre squadre.

Alle volte però soprattutto dopo risultati eclatanti si tende a fare dei paragoni tra lo stipendio del tecnico della grande squadra e quello della cosiddetta provinciale che in quel caso è riuscito a strappare un risultato positivo.

Per poter accontentare questa sete di conoscenza è bene conoscere la classifica dei salari dei condottieri della compagini del massimo campionato. Naturalmente come si può ipotizzare si tratta di un lavoro di grande responsabilità e soprattutto ben retribuito.

Stipendi allenatori Serie A: la classifica completa con tutti i 20 allenatori

Di seguito la griglia completa con i guadagni netti degli allenatori del principale torneo di calcio italiano inerente la stagione 2022/2023 riportati da “Il Corriere della Sera”:

Massimiliano Allegri (Juventus) – 7 milioni

José Mourinho (Roma) – 7 milioni

Simone Inzaghi (Inter) – 4 milioni

Stefano Pioli (Milan) – 4 milioni

Luciano Spalletti (Napoli) – 3,2 milioni

Maurizio Sarri (Lazio) – 3 milioni

Gian Piero Gasperini (Atalanta) – 3 milioni

Ivan Juric (Torino) – 2 milioni

Vincenzo Italiano (Fiorentina) – 1,7 milioni

Thiago Motta (Bologna) – 1,2 milioni

Alessio Dionisi (Sassuolo) – 0,85 milioni

Davide Nicola (Salernitana) – 0,8 milioni

Dejan Stankovic (Sampdoria) – 0,7 milioni

Paolo Zanetti (Empoli) – 0,6 milioni

Gabriele Cioffi (Verona) – 0,5/0,6 milioni

Luca Gotti (Spezia) – 0,5 milioni

Marco Baroni (Lecce) – 0,45 milioni

Massimiliano Alvini (Cremonese) – 0,4 milioni

Andrea Sottil (Udinese) – 0,3 milioni

Raffaele Palladino (Monza) – 0,2 milioni

Non ci sono ancora dati ufficiali per quanto riguarda il neo tecnico del Verona Salvatore Bocchetti che ha preso il posto dell’esonerato Cioffi. Probabile che il suo stipendio sia più basso di quello del suo precessore sia per il grado di esperienza inferiore, sia perché in questo momento il club scaligero ha due tecnici sotto contratto.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Per il resto Allegri e Mourinho sono i leader della classifica con 7 milioni di euro a testa, anche se a fronte di stipendi così lauti i risultati non sono chissà quanto stupefacenti, soprattutto per quanto concerne i bianconeri. Gli altri tecnici delle big della Serie A oscillano tra i 4 e i 3 milioni di euro, mentre il vero affare lo ha fatto l’Udinese che con Sottil a cui versa “appena” 300mila euro, sta ottenendo dei risultati straordinari e impronosticabili ai nastri di partenza.