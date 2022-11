La nave chiama: con questa offerta, il mare può diventare un lavoro

Lavorare su una nave richiede costanza e sacrificio. Le opportunità di Costa Crociere, però, saranno di stimolo. Il recruiting day è il 9 novembre.

Mete esotiche, concezione introspettiva del viaggio e la passione per il mare. Un mix di fattori che potrebbe esercitare non poco fascino. Anche se conciliato al lavoro.

Essere assunti su una nave da crociera non è facile. Così come non è facile lavorarci, sia per i turni che per la necessità di una resistenza non di poco conto alle lunghe e continue trasferte. Un lavoro sicuramente impegnativo, tanto per gli ufficiali quanto per gli inservienti. Comunque interessante per le varie opportunità che concede. A coloro non insensibili al fascino del mare aperto e non spaventati dalla prospettiva di trascorrere qualche mese a bordo, potrebbero interessare le offerte avanzate dal Gruppo Costa Crociere, alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio staff. Selezioni che si svolgeranno online il prossimo 9 novembre 2022, incentrate su diverse figure professionali, tutte destinate al personale di bordo.

Chiaramente, se il mal di mare fosse un problema (perché anche una nave da crociera è una nave) sarebbe consigliabile cercare altre opportunità. In caso contrario, occhio ai requisiti e alle posizioni aperte. Costa Crociere è infatti una delle compagnie di navigazione di maggior rilievo a livello mondiale, fondata a metà Ottocento e cresciuta a dismisura negli anni, fino a contare ben 20 mila dipendenti. Con sede principale a Genova ma tratte marittime che toccano numerosi porti e percorrono affascinanti itinerari. Una crescita costante che, di anno in anno, porta la compagnia all’assunzione di nuove risorse. Con il proprio recruiting day come appuntamento di grande rilievo. L’ultimo giro di assunzioni fu a inizio anno.

Costa Crociere assume: come candidarsi per lavorare sulla nave

L’evento si svolgerà stavolta totalmente online, proprio il prossimo 9 novembre 2022. Con dedica particolare alle figure professionali da inserire nel settore dell’accoglienza e in quello della vendita e di altre mansioni a bordo della nave. Nello specifico, le posizioni ricercate saranno le seguenti:

Accompagnatore e vendita escursioni – Tour Expert;

Aiuto Cuoco – Commis Cucina;

Aiuto Pasticcere – Commis Pastry;

Animatore – Animator;

Demi Chef di Cucina;

Demi Chef Pasticcere;

Receptionist Hotel – Hospitality Operator.

Chiaramente, trattandosi di una compagnia di rilievo internazionale, la conoscenza della lingua inglese sarà un requisito essenziale. E, nello specifico, sarà necessario anche l’aver maturato esperienza pregressa nei ruoli indicati. Il che riduce in modo sostanziale il bacino dei potenziali candidati.

Sarà il Gruppo Costa stesso a organizzare la selezione, in collaborazione con Lavoroturismo.it. Il recruiting day sarà comunque la prima di quattro diverse fasi nelle quali sarà divisa la selezione. Innanzitutto la registrazione, che avverrà online sulla pagina indicata dal recruiting day, con allegato un curriculum vitae. Il quale sarà valutato nella fase successiva e, se ritenuto idoneo, sarà propedeutico a un colloquio video da svolgere con uno dei recruiter. Infine, in caso di idoneità ulteriore, sarà la volta di un ulteriore colloquio. Per le candidature basterà visitare il sito di Costa Crociere, dove saranno contenute tutte le informazioni sulla giornata di reclutamento.