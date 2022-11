Lidl come Decathlon, la nuova pazza idea: cosa potrai acquistare a soli 10 euro

Il brand di supermercati Lidl è sempre alla costante ricerca di nuove idee per stupire i propri clienti. L’ultima in ordine di tempo “rischia” di rivoluzionare il mercato

Il prezzo conveniente rimane una costante dell’azienda che stavolta ha preso ispirazione da altri grandi marchi. Vediamo di cosa si tratta nello specifico.

Non passa settimana che Lidl non lancia qualche nuova offerta. Stavolta però la nota catena di supermercati di origine tedesca ben nota anche in Italia, ha di fatto “esagerato”. Prendendo ispirazione da due grandi colossi come Decathlon e Converse ha dato vita ad un’idea praticamente geniale.

Come è ben noto Lidl non commercializza solo prodotti di genere alimentare. Negli anni ha iniziato a trattare anche capi di abbigliamento, accessori per la casa e scarpe. Ed è proprio questo l’articolo oggetto dell’iniziativa che sta prendendo forma.

Lidl: ecco le scarpe di ginnastica a partire da 10 euro

Due nuove collezioni che si ispirano uno alla Converse e l’altra alla Decathlon. Andando per gradi, il primo è un modello basso con la punta arrotondata realizzato in tela ed alto 4 cm. Ha dei lacci spessi come i modelli Converse. Il modello low top di Lidl è disponibile in due colori, rosa e verde acqua. Tra le varie opzioni ci sono le taglie 38,39 e 40 a soli 19,99 euro.

Per quanto riguarda il modello high top di Converse ispirato a Lidl, ci sono anche in tela. I colori sono il nero e il rosa e le taglie acquistabili vanno da 36 a 39. I prezzi in questo caso sono ancora più bassi e vanno anche al di sotto dei 10 euro.

Non solo Converse però. Come detto anche Decathlon è stata una fonte di ispirazione per Lidl. In questo caso come è facile ipotizzare l’offerta riguarda le scarpe da ginnastica comode a basso costo.

Andando nel dettaglio pur essendo sportivo ha le sembianze del mocassino. Per indossarle con più facilità prevista anche una linguetta. Vanta anche leggerezza e flessibilità. In questo modo in pratica si ha la sensazione di camminare a piedi nudi. La parte esterna della scarpa è realizzata con materiale traspirante che consente l’entrata e l’uscita dell’aria.

Disponibile in blu navy con suola bianca con taglie da 36 a 38. Il prezzo è di poco al di sotto dei 15 euro. Lidl ha in serbo anche delle scarpe di sicurezza in versione stivaletto grigio con inserti arancioni. I numeri reperibili sono compresi tra 42 e 44 al costo di 22 euro. Dopo la promo su un utilissimo elettrodomestico, adesso è l’ora delle scarpe.