Capitale più economica dove trascorrere il Natale: quanto si spende prenotando ora

Vuoi sapere qual è la capitale più economica dove trascorrere il Natale? Oltre al risparmio può vantare diverse bellezze e particolarità

Si tratta di una meta non propriamente comune rispetto a quelle che normalmente vengono scelte per le vacanze del periodo natalizio. Vediamo di quale si tratta e quanto si spende sul posto.

Partire a Natale è sempre una buona idea. Al contempo però bisogna valutare i costi che sono un po’ più altri rispetto ad altri periodi dell’anno. Per questo è bene prenotare in anticipo e scegliere una località un po’ più economica.

Sotto questo punto di vista c’è una città in Europa, per l’esattezza una capitale dell’est che può essere la soluzione migliore per fare una bella vacanza senza dover svuotare troppo il portafoglio.

Capitale più economica d’Europa dove andare a Natale: ecco quando si spende al giorno

Prima però di capire qual è l città “perfetta” per partire a ridosso di Natale, è bene soffermarsi su quelli che sono i grandi classici di fine anno. Lapponia, Germania, Francia, Svizzera, Austria, Ungheria e Islanda. Tra mercatini di Natale, neve e attività di svago e feste tradizionali, questi paesi si conciliano meglio con l’atmosfera della festa più attesa dell’anno.

Già sentendo questi nomi però si può evincere quanto possa essere oneroso partire in questa fase. Per questo è bene avere un asso nella manica in grado di abbattere in maniera consistente i costi di viaggio. In questo senso spicca la ridente capitale della Romania Bucarest.

Un mix di fascino contradittorio in cui il vintage e il moderno si sposano in maniera armonica. Una volta atterrati all’aeroporto di Otopeni si possono ammirare enormi biblioteche pubbliche in legno, grandi palazzi da visitare tra musei e spazi pubblici, arte pubblica, discoteche e giganteschi viali innevati. Molte le attrazioni da scoprire, di cui alcune sono addirittura gratuite. E per un fine settimana si possono spendere anche solo 60 euro al giorno.

Infatti con 10-15 euro si va tranquillamente a cena fuori mentre per pernottare gli alloggi possono costare anche 30-35 euro a notte. Per quanto riguarda i voli dall’Italia sono disponibili ottime opportunità da Roma, Bologna e Milano. Naturalmente per poter godere di un buon prezzo nel periodo di Natale sarebbe opportuno prenotare adesso.