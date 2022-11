Viaggiare in autunno risparmiando: i voli economici per mare e mercatini di Natale

Quali sono le destinazioni più favorevoli dove andare in vacanza in questa fase dell’anno? Andiamo a scrutare i voli economici per andare al mare o in zone più fredde

Le possibilità sono molteplici e soprattutto accontentano tutti i gusti. Molto importante sarà anche porsi un obiettivo di budget da rispettare per evitare spese folli.

Le vacanze autunnali al contrario di quanto si pensa sono decisamente allettanti. Essendo un periodo poco gettonato rispetto all’estate o alle festività natalizie, consente di potersi godere al meglio i posti spendendo di meno.

Quest’anno con il protrarsi del caldo si può anche ponderare di andare in una località di mare per godersi le belle giornate e farsi qualche bagnetto. Chi invece è legato alla “tradizione” può approfittare per fare un giretto presso i mercatini di Natale situati in giro per l’Italia e l’Europa.

Voli economici: le migliori proposte delle compagnie low cost per andare al mare o ai mercatini di Natale

Partendo dalle compagnie storiche, andiamo a vedere quali sono le offerte presenti sui rispettivi portali. ITA Airways propone le Maldive per le festività di Natale. La prospettiva di passare il 25 dicembre in spiaggia o magari su un atollo anziché davanti ad una stufa o un camino realisticamente dispiacerebbe a pochi. Dal 17 dicembre al 25 marzo a giorni alterni ripartono i voli da Roma Fiumicino per la capitale Malé.

Air France invece risponde con un concorso a premi gratuito per vincere un viaggio di a/r per Parigi o New York per 2 persone. C’è tempo fino al 6 novembre per poter partecipare. I vincitori saranno contattati via email tra il 10 e il 13 novembre e dovranno poi effettuare la prenotazione e il volo entro i termini previsti dal vettore.

Per quanto riguarda le mete europee raggiungibili con i classici voli low cost, grazie a Ryanair è possibile visitare i mercatini di Natale di diverse località europee a partire da 24,99 euro. Le tariffe ovviamente sono soggette alla disponibilità dei posti, mentre i voli coprono il periodo che va da novembre ai primi di gennaio 2023. Leggermente più alta la quota per “andare al mare” che parte da 29,99 euro. Per il resto vigono i medesimi criteri e le stesse scadenze.

Eurowings invece propone a meno di 30 euro varie mete come Praga, Dusseldorf e Colonia con partenze da Roma Fiumicino. Stesse condizioni con partenze da Milano Malpensa (da cui è possibile arrivare anche ad Amburgo) e Bologna.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Easyjet invece risponde con Madeira e l’Islanda. Da Milano Malpensa i prezzi solo andata per la prima destinazione partono da 23,99 euro mentre da per Reykjavik la base è di 24,49 euro. Dunque, cifre accessibili che possono consentire di rientrare in un budget di spesa e godersi una bella e sana vacanza.