Pamela Prati, quanto guadagna la concorrente del GF Vip 7: cifre da urlo

Concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, quanto guadagna Pamela Prati? Cifre di urlo, così come la penale.

Finita di recente al centro dell’attenzione per essere entrata nella casa più spiata d’Italia, sono in molti a chiedersi quanto guadagni Pamela Prati e se sia prevista una penale. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

La settima edizione del Grande Fratello Vip vede anche quest’anno al timone Alfonso Signorini. Molti i volti noti del mondo dello spettacolo nostrano che hanno deciso di mettersi in gioco entrando nella casa più spiata d’Italia. Tra questi proprio Pamela Prati.

Volto storico del piccolo schermo, la nota soubrette è stata anche la protagonista del noto caso Mark Caltagirone. Non stupisce, quindi, siano in molti a voler conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo guadagno e se sia o meno prevista una penale. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme quali sono le informazioni disponibili in merito.

Pamela Prati, quanto guadagna la soubrette concorrente del GF Vip 7: le informazioni disponibili

Finita, come già detto, qualche tempo fa al centro dell’attenzione per l’ormai noto caso Mark Caltagirone, Pamela Prati continua a far parlare di sé. Questa volta per aver deciso di ritornare nella casa più spiata d’Italia.

Ma quanto guadagna? Ebbene, in base a quanto si evince dal portale anticipazionitv.it, sembra che Alfonso Signorini l’abbia convinta a partecipare al reality proponendo un cachet stellare.

Sembra, infatti, che Pamela Prati percepisca ben 10 mila euro a settimana, ovvero 40 mila euro al mese. A determinare il guadagno finale, ovviamente, come è facile immaginare, sarà il numero di settimane di permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Pamela Prati concorrente del GF Vip 7: vi è una penale nel contratto?

Come spesso accade, però, non è tutto oro quello che luccica. Se da un lato percepisce un cachet da urlo, infatti, dall’altro canto nel contratto sembra che sia prevista una penale altrettanto stratosferica.

Sempre in base a quanto si evince dal portale citato, infatti, sembra che sia prevista una penale attorno ai 100 mila euro nel caso in cui la soubrette decidesse di abbandonare il reality oppure venga espulsa. Una decisione che sarebbe stata presa in seguito a quanto già successo in passato.

Pamela Prati, infatti, ricordiamo ha già partecipato nel 2016 alla prima edizione del Grande Fratello Vip. L’avventura, però, fu alquanto breve, con la stessa soubrette che poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia ha scherzosamente affermato: “Questa volta non mi dovete fare arrabbiare perché invece che un taxi chiamo tutta l’associazione dei taxi“.

Come già detto comunque, ma è bene sottolineare, si tratta solo di indiscrezioni e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi ed eventuali penali nel contratto di Pamela Prati per la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip.