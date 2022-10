Gas, pagare le bollette in 10 rate è possibile: l’agevolazione che non ti aspetti

Buone notizie per molte famiglie italiane che in determinati casi possono pagare le bollette del gas in dieci rate. Ecco l’agevolazione che non ti aspetti.

Contrastare il caro energia pagando le bollette del gas in dieci rate è possibile. Ma chi ne ha diritto e come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

In un contesto storico come quello attuale desta particolare preoccupazione l’aumento generale dei prezzi che ha un impatto non indifferente sul bilancio famigliare, in quanto va a ridurre il nostro potere d’acquisto. Sempre più persone riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese, con le varie spese che sembrano, dal loro canto, non finire mai.

Ne sono un chiaro esempio le bollette che giungono puntualmente nelle nostre case, con tanto di scadenze da rispettare e importi da pagare. Proprio soffermandosi sulle bollette del gas interesserà sapere che, in determinati casi, è possibile pagarle in dieci rate. Ma chi ne ha diritto e come funziona? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gas, pagare le bollette in dieci rate è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, giungono buone notizie per molte famiglie italiane che in determinati casi possono pagare le bollette del gas in dieci rate, senza interessi. Ma chi ne ha diritto e come funziona? Ebbene, a poter beneficiare di tale agevolazione sono i clienti del servizio di tutela, a patto che la bolletta presenti un importo superiore a 50 euro.

Ma non solo, come riportato sul sito dell’Arera, ovvero l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, la bollette deve presentare “un ricalcolo per consumi effettivi, ed è superiore al doppio dell’importo più alto fatturato nelle bollette su consumi stimati che l’hanno preceduta. Questo caso non vale se la fatturazione è mensile, o se la differenza fra l’importo fatturato con ricalcolo e quello delle precedenti bollette stimate è dovuta solo alla variazione stagionale (estate/inverno) dei consumi del cliente“.

Ma non solo, si ha diritto alla rateizzazione delle bollette del gas nel caso in cui si accerti un malfunzionamento del contatore o se il gestore di energia non rispetta le tempistiche previste per l’emissione delle bollette. Si ha inoltre diritto alla rateizzazione delle bollette se il soggetto interessato è beneficiario del bonus gas ed è costituito in mora. Allo stesso modo, anche i clienti del mercato libero, se beneficiari del bonus gas possono richiedere e ottenere la rateizzazione delle bollette in dieci rate.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Ma non solo, bisogna sapere che i vari fornitori di energia possono fornire, a loro volta, delle soluzioni di rateizzazione pensate appositamente per i propri clienti. In caso di difficoltà a pagare le bollette, quindi, si consiglia di rivolgersi al proprio gestore per richiedere informazioni in merito e concordare, se possibile, un piano di pagamento a rate.