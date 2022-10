Eurojackpot, la cifra giusta per cambiare vita: loro ce l’hanno fatta

La lotteria europea ancora una volta strappa sorrisi e grandi soddisfazioni. Si vince ed anche bene a suon di numeri e combinazioni.

Il gioco oggi rappresenta per i cittadini una sorta di ancora di salvezza, certo ipotetica, potenziale. Oggi, più che mai ci si trova di fronte ad un gigantesco dubbio, una condizione che non tutti sanno spiegare bene, ne tantomeno gestire nel migliore dei modi. Oggi, insomma avviene quella cosa che in molti si sarebbero augurati di non vivere per tutta la propria vita.

Giorni complicati per i cittadini europei. La crisi, sempre più sfrontata ed avvolgente sta spingendo ormai le certezze di milioni e milioni di donne e uomini in un baratro sempre più profondo. Oggi, come mai, ci ritroviamo ad osservare l’evoluzione di una dinamica che ormai da mesi ha preso pieno controllo delle nostre vite. Il condizionamento della stessa logica, oggi, rappresenta quel freno che tutti i cittadini avvertono sulle proprie vite.

Cosa può tenere lontani i cittadini dal baratro? Cosa può consentire loro di sognare qualcosa di diverso? La verità è che forse nulla in questa fase è davvero in grado di rappresentare una alternativa, una possibilità da opporre all’escalation della crisi e del disagio. Somme di denaro altissime da ricevere in pochissimo tempo, questo potrebbe salvare i cittadini. Ma come si fa? Come si può agire in questo senso, di colpo?

Il gioco, ultimo baluardo di speranza tra il cittadino disperato ed il sogno di una collocazione, di una posizione bene o male accettabile nella società attuale. Solo il gioco, chiaramente avendo bene in mente, salda, la condizione della moderazione, potrebbe restituire alla donna, all’uomo, quella sicurezza, le sensazioni che il disagio, la precarietà possano lasciare di colpo la propria vita, i propri giorni. Il sogno insomma è tutto li.

Immaginare un domani diverso, un modo di vivere diverso, qualcosa che sia lontano, molto lontano dal punto di vista che oggi più che mai vediamo trionfare, punto di vista assurdo, insensato, una immagine che non vorremo più vedere nella nostra vita. Il punto di vista della crisi, la condizione che essa stessa scatena, una visione lontana che a questo punto tutti si augurano possa essere dimenticata presto. Quando? Questo di certo non può essere detto.

Eurojackpot il sogno continua: le vincite al di la di tutto sono comunque assicurate

Non arriva il prezioso jackpot cosi come successo l’ultima volta lo scorso 9 settembre 2022 ma le vincite arrivano lo stesso. Con l’eurojackpot, al di la di ogni cosa la vincita è di certo assicurata. Si vince e si vince bene ad ogni estrazione. I 20 milioni del 9 settembre scorso rimbombano ancora nella mente dei giocatori per un gioco che ad ogni estrazione garantisce un jackpot minimo da ben 10 milioni. In questo caso però si vincono cifre molto più basse.

Nessun 5+2, si festeggia, però e bene con i 5+1 da ben 600mila euro a testa. Enorme soddisfazione anche per i 5+0 da 226mila euro mentre ai 4+2, con due giocate realizzate proprio in Italia, da ben 3mila euro ciascuno. Ricordiamo che i paesi attualmente coinvolti nella grande lotteria europea sono i seguenti: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.

La prossima estrazione in programma il 25 ottobre 2022 metterà a disposizione per i giocatori un jackpot da ben 91 milioni di euro. L’ultima estrazione eurojackpot n° 72 del 21/10/2022 ha avuto la seguente combinazione vincente: 2-11-18-47-49, euronumeri 2-7

Le quote eurojackpot dell’ultima estrazione sono di fatto le seguenti:

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 4 0 € 602.950,10 punti 5+0 6 0 € 226.690,50 punti 4+2 57 2 € 3.936,00 punti 4+1 883 28 € 317,60 punti 3+2 2.826 50 € 116,90 punti 4+0 1.730 33 € 116,90 punti 2+2 40.022 640 € 18,80 punti 3+1 41.263 711 € 18,80 punti 3+0 79.557 1.095 € 18,80 punti 1+2 205.185 2.834 € 9,20

Si vince insomma e si vince anche bene. Ai cittadini la possibilità di scegliere in base alle proprie necessità ed ambizioni, quale rischio correre. Puntare, provare a vincere a sfidare la sorte. La scelta è tutta del cittadino, oggi e per molto altro tempo ancora, almeno questo è quello che tutti si augurano.