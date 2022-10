Superenalotto, il sogno accarezzato regala un bottino da favola: è festa grande

In questa fase più che mai la vincita al gioco appare come qualcosa di assolutamente fuori dal comune, come sempre, ma necessario.

Oggi più che mai il cittadino ha bisogno di speranza, di immaginare qualcosa di diverso di guardare oltre la grigia realtà. Immaginare un domani che sia diverso dal quotidiano, quello che oggi più che mai affonda le proprie unghie in un contesto incerto e drammatico. La crisi ha portato via ogni cosa. La certezza di un equilibrio, la ricerca di esso. Tutto insomma, in pochi, pochissimi mesi.

Vincere in questa fase è senza ombra di dubbio l’unica speranza del cittadino nei confronti di una realtà che ha fatto perdere ogni certezza. Oggi più che mai la consapevolezza degli stessi cittadini si posa sul dubbio di un presente che non si sa bene dove possa andare ad infilarsi. Un futuro ricco di stenti ed incertezze oppure la speranza di poter vivere qualcosa di quasi unico, mai prima d’ora immaginato. Un domani insomma più che migliore del presente.

In questa fase, una simile dinamica sarebbe forse l’unica capace di stravolgere in modo assolutamente positivo la vita di chiunque. Quale altra situazione potrebbe di fatto portare tanti soldi in pochissimo tempo ad una singola persona? Di fatto nessuna. Ragion per cui, il gioco è sempre di più l’arma di speranza in mano ai cittadini, ai giocatori, incalliti o meno. Chiaramente il tutto deve avvenire con la dovuta moderazione, sempre e comunque.

Lotto, Gratta e vinci, Superenalotto. Questi i concorsi ai quali i cittadini sono certo più dediti. Milioni di giocate alla volta, la possibilità concreta di dare un taglio definitivo alla propria vita. Tra questi, proprio il Superenalotto mette a disposizione un jackpot incredibile, di quelli mai visti prima di questa incredibile occasione. Poco sopra i 290 milioni di euro per una cifra che ha letteralmente stracciato ogni record precedente. Prima dell’attuale jackpot la vincita più alta mai conquistata è stata quella di Lodi nel 2019, ben 209 euro.

L’ultima vincita invece acciuffata nel nostro paese risale al maggio del 2021. In quell’occasione a Montappone, piccolo comune della provincia di Fermo, nelle Marche, un fortunato giocatore era riuscito a portare a casa la bellezza di 156 milioni di euro, una cifra davvero niente male. Gli italiani sperano insomma, di riuscire attraverso il gioco a sistemare di molto le cose. Fare in modo che tutto possa proseguire alla grande. Un futuro radioso insomma.

Superenalotto, il sogno accarezzato regala un bottino prezioso: la vincita che ha spiazzato tutti

Si vince nel nostro paese e si vince anche bene. Nel caso specifico parliamo di una affermazione proprio al Superenalotto. Una vincita davvero speciale, di quelle capaci di cambiare per sempre la vita dei fortunati vincitori in questione. Si vince e si vince bene, per l’appunto. Il Superenalotto sa regalare momenti di pura gioia agli improvvisati vincitori dei turno. Il tutto, ruota intorno alla consapevolezza nel fatto che è quella forse l’unica strada per il successo. In molti lo pensano davvero.

105mila euro è il bottino che il fortunato vincitore è riuscito a portarsi a casa grazie ad un preziosissimo “5”. La giocata vincente a Roma, è stata effettuata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Franco del Bove situato in via Casal Selce, 522-524. L’ultima estrazione ha visto di fatti la seguente combinazione di numeri: 12, 26, 34, 69, 74, 83, J 66, SS 68. Montepremi da favola insomma per la prossima estrazione con il potenziale bottino sopra i 290 milioni di euro. Oggi più che mai è tempo di sognare, di pensare a qualcosa che possa essere diverso dalla attuale vita che viviamo. In questa fase, certo, sperare è più che possibile

