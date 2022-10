Superenalotto, il passo è quello giusto: cosi si vince guardando al jackpot

Si vince ed anche bene, una soddisfazione forte, di quelle che in una intera vita, certo non si dimenticano più.

Oggi, più che mai, considerata la crisi profonda, prendendo poi certo in considerazione tutto ciò che aleggia nel nostro quotidiano, immaginare di mettere le mani, all’improvviso su una somma di denaro abbastanza consistente non è certo cosa da niente, anzi. Momenti che in questa fase sognano milioni e milioni e milioni di cittadini. In questa fase non esiste forse immagine migliore, consapevolezza, momento migliore, preferito, o che dir si voglia.

I tempi che corrono non lasciano certo molta speranza ai cittadini. In questa specifica fase ci ritroviamo più che mai coinvolti in una situazione che mai e poi mai avremmo immaginato di vivere soltanto pochi mesi fa. In questo preciso momento, infatti, in questa porzione di tempo, tra un passato in pseudo equilibro ed un futuro assolutamente senza volto, senza identità, il cittadino, appare quanto mai smarrito. La crisi, colpevole di ogni tipo di disagio.

All’inizio sembrava qualcosa di molto approssimato, un momento, pochi attimi di incertezza. Poi all’improvviso, tutto è cambiato, niente a che vedere con ciò che abbiamo vissuto nel post pandemia, nel momento più duro insomma delle prime ondate. Negozi che chiudono bilanci familiari che saltano. Il post inizio conflitto in Ucraina ha segnato un punto di non ritorno. Tutto è cambiato. Nessun ambito, nessun settore è rimasto, di fatto, immune.

Oggi il discorso insomma è molto diverso, oggi le difficoltà dei cittadini sono quelle nel fare la spesa, è li che si manifestano principalmente. Ogni tipo di prodotto al limite del raddoppio in quanto a prezzi, che si tratti di bene di prima necessità o meno, poco cambia, poco importa. Aumentano a dismisura i carburanti, aumenta il prezzo di qualsiasi tipo di servizio, di prestazione. Oggi più che mai insomma il disagio è forte è concreto, e come si esce da tale condizione? Quale dinamica potrebbe dare a tutti la speranza ormai perduta?

Il gioco, certo. In molti casi è cosi, piaccia o meno. L’unica dinamica, per l’appunto, capace di portare somme importanti di denaro in pochissimo tempo. Cambiare la vita alle persone in poche settimane insomma. Qualcosa di molto semplice, a parole, ma poi nei fatti, niente di particolarmente agevole, anzi. Gratta e vinci, Lotto, Superenalotto, i concorsi che vanno per la maggiore. Nell’ultimo caso poi, il jackpot che sfiora i 290 milion di euro rappresenta qualcosa di particolarmente unico. Una potenziale vincita mai vista nel nostro paese.

Il primato precedente, di fatto ancora valido ma in teoria di certo già stracciato, fa riferimento ad una vincita al Superenalotto risalente al 2019. In quel caso, nella città di Lodi furono vinti ben 209 milioni di euro. L’ultima vittoria, sempre al Superenalotto, del jackpot risale al maggio 2021. In quel occasione a Montappone nelle Marche, un fortunato vincitore riuscì nell’impresa di portare a casa la bellezza di ben 156 milioni di euro.

Superenalotto, il passo è quello giusto: il “5” entusiasma la Puglia, pioggia di soldi per il fortunato

Il Superenalotto ancora una volta regala grandi soddisfazioni ai giocatori. Non si vede ancora il “6”, certo ma le soddisfazioni non mancano per i cittadini. Nella provincia di Bari scoppia la festa, a conquistare una cifra importante è un giocatore della tabaccheria di via Guglielmo Marconi 136 a Giovinazzo, in provincia di Bari, per l’appunto. Un “5” del valore di 65.217,57 euro. Massima concentrazione, insomma, in vista della prossima estrazione vincente.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Secondo molti il “6” sarebbe davvero vicino, ma chiaramente si tratta del solito ottimismo sempre più crescente nei giocatori abituali e non. Proprio in Puglia, l’ultimo “6”, tra quelli conquistati in regione, risale al gennaio del 2014. In quell’occasione, a Bari, il fortunato vincitore, o la fortunata vincitrice, riuscirono a strappare l’incredibile cifra di 26 milioni di euro. Vita cambiata insomma, rivoluzionata, decisamente.