Gratta e Vinci “Super Numerissimi”, occhio alle probabilità di vincita: la verità che non ti aspetti

Occhio alle probabilità di vincita con il nuovo Gratta e Vinci “Super Numerissimi”. Ecco la verità che non ti aspetti.

È arrivato Super Numerissimi, il nuovo Gratta e Vinci dal costo pari a 10 euro che permette di vincere fino a ben due milioni di euro. Ma quali sono le probabilità di vincita? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalle scommesse sportive fino ad arrivare al Lotto e al Superenalotto, sono davvero tanti i giochi “legalizzati” che ogni giorno attirano l’attenzione di un gran numero di persone. Il sogno di poter vincere tanti soldi con pochi euro, d’altronde, ha da sempre ammaliato in tanti che continuano a sperare di poter finalmente dare una svolta alla propria esistenza grazie a delle vincite milionarie.

Gratta e Vinci “Super Numerissimi”, occhio alle probabilità di vincita: tutto quello che c’è da sapere

Ha destato interesse la decisione dei titolari di una tabaccheria che si sono rifiutati di vendere Gratta e Vinci e sigarette ai percettori del reddito di cittadinanza. Proprio soffermandosi sulla lotteria istantanea, interesserà sapere, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha deciso di mettere a disposizione un nuovo Gratta e Vinci, ovvero “Super Numerissimi“, che permette di portare a casa fino a ben due milioni di euro.

Dal costo pari a dieci euro, questo tagliando presenta due differenti giochi. Nel primo bisogna scoprire i numeri vincenti e per ogni giocata grattare solamente i numeri corrispondenti. Nel caso in cui si riescano a completare una o più giocate, allora si vince il premio indicato. Nel secondo gioco, invece, bisogna trovare due importi uguali per vincere l’importo in questione.

Ma quali sono le probabilità di vincita? Ebbene, in base a quanto si evince dal sito grattaevinci.com, le probabilità di portarsi a casi una vincita pari a due milioni di euro sono pari a uno ogni 8.640.000 biglietti. Le probabilità di vincere 100 mila euro sono pari a una ogni 2.880.000 biglietti, mentre le probabilità di vincere quota 30 mila euro sono pari a una ogni 1.440.000 biglietti.

Le probabilità, come è facile intuire e immaginare, ovviamente aumentano al diminuire dell’importo che è possibile vincere. Basti pensare che le probabilità di vincere 15 euro sono pari a una ogni 14,29 biglietti. In linea generale, viene sottolineato, un biglietto ogni 7,69 è vincente con “premi superiori al costo della giocata. Ogni biglietto vincente può contenere uno o più premi“.