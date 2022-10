Bitcoin, l’affare del momento: qualcosa però potrebbe andare storto

Occhio a ciò che accade intorno a noi, specialmente sul web. In alcuni casi la realtà dei fatti è ben diversa da ciò che vediamo.

Oggi più che mai, il rischio per i cittadini, è presente praticamente ovunque. Non c’è contesto che tenga. Ad ogni angolo, nella vita reale o sul web c’è sempre qualcuno pronto a prendere di mira in qualche modo la nostra posizione. Approfittare di qualsiasi dinamica. La logica appare più che mai questa. Spietata e silenziosa più che mai. Massima allerta e mai fidarsi di ciò che appare tutt’altro che certo e solido.

La dinamica truffaldina, purtroppo per i cittadini è sempre in agguato. Oggi più che mai. Al di la del contesto storico e di ciò che praticamente succede intorno a noi, schiere di malintenzionati sono pronti a colpire in ogni posto, in ogni contesto e seguendo ogni possibile modalità d’azione. Il rischio per gli stessi cittadini è quello di rimetterci praticamente ogni cosa. Un rischio subdolo e silenzioso che oggi più che mai bisogna tenere alla larga.

I malintenzionati, sul web e non solo ci provano praticamente in ogni modo. Dal contenuto accattivante con la promessa di un premio, di un vantaggio di natura economica, di un qualcosa che nemmeno sappiamo spiegarci che però attira. Un link sempre presente nella comunicazione in questione e l’invito a cliccarci per entrare nella fase operativa della stessa dinamica truffaldina. Il momento in cui, insomma, la truffa sarà di fatto servita.

Non è tutto, in alcuni casi ci si potrebbe ad esempio trovare di fronte la comunicazione della nostra banca, ovviamente fasulla che ci avverte di una particolare problematica in atto. L’invito ad accedere al proprio home banking attraverso una pagina fake e di conseguenza le mani degli stessi truffatori su quello che è di fatto il nostro saldo. Niente di più spiacevole insomma. Ultimamente però a fare la fortuna anche dei truffatori sono le criptovalute.

All’interno della stessa dinamica troviamo spesso, ad esempio, annunci che parlano di facili guadagni attraverso specifici siti. Qualcosa di ben studiato che all’inizio offre la percezione in effetti del guadagno vero e proprio, ma che poi man mano porta alla rovina vera e propria. Le cronache quotidiane sono piene di storie di persone che si sono fidate della persona sbagliata o del contesto sbagliato. Nonostante tutto, però, le vittime continuano a consegnarsi ai truffatori.

Uno dei contesti in questione, è presente sul web. Il suo nome è Bitcoin 360 AI. Pluripremiato secondo le descrizioni che possiamo trovare all’interno dello stesso portale ma assolutamente estraneo a dinamiche del genere. Il trucco è sempre lo stesso, il caro vecchio Schema Ponzi. Chi arriva paga di fatto chi già c’era e di conseguenza i primi arrivati sono gli unici a guadagnarci realmente. Dinamiche del genere dovrebbero nemmeno essere sfiorate dai cittadini.

Bitcoin, l’affare del momento: lo schema che regge di fatto la truffa

In linea di massima è possibile affermare che quanto promesso attraverso le informazioni che veicolano circa il sito web in questione è di fatto irrealizzabile. Investimenti minimi per portarsi a casa somme ben più decorose. Qualcosa di inapplicabile che segue però uno schema ben preciso. Parliamo di ciò che di fatto tiene in piedi ogni cosa. Il meccanismo principale sul quale si va a basare la stessa truffa. Niente di nuovo insomma, niente di mai visto prima.

Uno degli indizi che dovrebbe insospettire più che mai sta nella gratuità di certi software legati di fatto allo stesso sistema. Si tratta di tecniche truffaldine vere e propri. Esperti in materia analizzando quelle che sono le dinamiche principali dell’operazione sostengono che il tutto, insomma, non sta in piedi. Niente di vero, niente di affidabile, soltanto esche lanciate nel mare del web per provare a raccogliere quanti più ingenui cittadini possibile.

Massima allerta insomma contro quelli che sono i classici giochetti dei malintenzionati del web. Il guadagno facile, quello senza apparente logica, di fatto non esiste. Ad essere autentica è invece la sete di sopraffazione dei malintenzionati di turno. Quella, si, non conosce davvero limiti.