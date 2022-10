Quale percentuale di invalidità permette l’accesso ad agevolazioni di natura economica?

Scopriamo qual è la percentuale di invalidità che permette di avere accesso a prestazioni assistenziali di natura economica.

Il riconoscimento dell’invalidità non significa poter contare su benefici economici. Per ottenere pensioni e indennità occorrerà avere un certo grado di inabilità.

Lo Stato italiano tutela i cittadini inabili al lavoro fornendo loro agevolazioni assistenziali ed economiche. L’obiettivo è prendersi cura dei soggetti che a causa di menomazioni fisiche e parziali faticano a vivere una vita “normale” sia personale che professionale. Chi ha un’invalidità, infatti, è considerato più fragile e vulnerabile e, di conseguenza, lo Stato ne assume il compito di tutela e protezione. A tali fine è nata la Legge 104 affiancata da una lunga lista di benefici il cui accesso è legato alla percentuale di invalidità riconosciuta dalla commissione medica INPS incaricata di redigere il verbale in seguito alla visita medica dell’interessato. Lo scopo del riconoscimento dell’invalidità è garantire il diritto di mantenimento e assistenza sociale sancito dalla nostra Costituzione.

Percentuale di invalidità e beneficio concesso

Le tabelle ministeriali reperibili sul sito dell’INPS riportano con esattezza l’elenco della patologie il cui grado di invalidità di riferimento comporta l’accesso a benefici e agevolazioni. In linea generale, è utile sapere che la percentuale minima per aver diritto alle misure di sostegno corrisponde al 33%. Al di sotto di questa percentuale non si è considerati invalidi e, di conseguenza, non si potrà richiedere alcun beneficio.

Superando il 33% si cominceranno ad ottenere agevolazioni ma non di natura economica almeno fino al raggiungimento di una condizione. Parliamo della riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3. Superando tale soglia si potrà avere accesso a misure economiche diverse in base al grado segnalato sul verbale.

Le agevolazioni dal 74% in su

Il sostegno economico è previsto nel momento in cui la percentuale di invalidità riconosciuta è pari o superiore al 74%. Se il range è tra il 74% e il 99% agli invalidi civili parziali spetta un assegno mensile di assistenza. Beneficiari sono i cittadini di età compresa tra 18 e 67 anni con ridotta capacità lavorativa in stato di bisogno economico.

Per i ragazzi under 18 è prevista l’erogazione di un’indennità mensile di frequenza a condizione che abbiano difficoltà a svolgere funzioni e compiti pertinenti con la propria età. Se l’invalidità è totale spetta una pensione di invalidità e nel caso in cui si accerti l’impossibilità a deambulare e svolgere le attività quotidiane senza l’aiuto di un’altra persona è prevista anche l’indennità di accompagnamento.