Comunione legale dei coniugi: quali beni non rientrano secondo la legge

Stabilire quali beni rientrano e quali no nella comunione legale dei coniugi non è propriamente semplice. Scopriamo secondo le disposizioni vigenti quali restano fuori

Il regime patrimoniale alla base del matrimonio secondo la giurisprudenza italiana prevede la comunione dei beni. In alcuni casi casi però non esiste la comproprietà

Quando ci si unisce in matrimonio spesso e volentieri si opta per la comunione dei beni così come previsto dall’articolo 159 del Codice civile. In altri casi invece si preferisce avvalersi della separazione dei beni, regolamentata dall’articolo 162.

Tuttavia, alcune tipologie di beni sono a prescindere di proprietà esclusiva del singolo coniuge che non deve tenere conto della controparte al momento dell’utilizzo. A tal proposito, ecco un’analisi approfondita della situazione.

Comunione legale dei coniugi: tutti i beni che non rientrano

Rientrano tra questi i beni che si ereditano sia prima che dopo il matrimonio e il patrimonio di cui si disponeva prima delle nozze. Sono esclusi dalla comunione legale dei coniugi, i risarcimenti o i rimborsi che uno dei due ottiene in seguito ad un danno o un incidente.

Comproprietà azzerata anche per i trattamenti previdenziali per inabilità al lavoro parziale o totale che sia. Discorso identico per gli oggetti strettamente personali come vestiario, accessori e beni relativi a hobby. Gioielli e preziosi invece fanno parte del patrimonio condiviso, visto il loro valore economico.

Per tutto il resto ci si deve regolare in base alla tipologia di “contratto stipulato”. Infatti qualora si opti per la comunione dei beni per tutto ciò che non è stato menzionato vige il criterio della condivisione della proprietà.

Quindi se si acquista per esempio un’automobile o un appartamento, anche il coniuge ne acquisterà la titolarità e potrà avanzare delle pretese in caso di controversia. Un caso ancora a parte è quello relativo al denaro in giacenza sul conto corrente. Per scoprirne di più in tal senso clicca qui.

Per eliminare qualsiasi genere di problema, scegliere la separazione dei beni può risultate sicuramente più logico. Così facendo però potrebbero scattare altre problematiche legate al rapporto di fiducia. Ad ogni modo seppur questa opzione sia applicabile anche in seguito, è sicuramente meglio pensarci prima.