Modello 730, aggiornamenti sulle modifiche apportate nel 2023

La dichiarazione dei redditi e il Modello 730 subiranno delle modifiche con l’arrivo del nuovo anno. Scopriamo di cosa si tratta.

Annualmente lavoratori dipendenti e pensionati hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi procedendo con la compilazione del modello 730. In questo modo si potranno calcolare gli importi a credito o a debito e scaricare le spese per cui vige la detrazione. Citiamo, tra le tante, le spese sanitarie, quelle veterinarie, gli interessi dei mutui, le spese funebri, sportive e scolastiche. Periodicamente, poi, vengono apportate modifiche alla compilazione del 730. È ciò che accadrà nel 2023 con riferimento a tre importanti introduzioni, il Canone RAI, il Bonus Musica e l’8, il 5 e il 2 per mille.

Modello 730 e Canone Rai, nuovo metodo di pagamento

Come è ben noto a gennaio 2023 il Canone Rai uscirà dalla bolletta della luce secondo le direttive UE. Per evitare che risorgano i problemi di evasione riscontrati prima del 2016 – anno introduzione del Canone in bolletta – non si pagherà tramite bollettino. Né verrà abolito, aggiunto al bollo auto o ad un’altra tassa. La soluzione più papabile è quella del passaggio dell’imposta dalla bolletta alla dichiarazione dei redditi.

Ciò significherebbe che il debito d’imposta IRPEF risultante dal 730 verrebbe maggiorato dell’importo del Canone o che il credito verrebbe decurtato della cifra da corrispondere.

Bonus musica, la novità in dichiarazione dei redditi

Nel 2023 si potranno riconoscere le detrazioni del 19% per le spese riguardanti lo studio e la pratica della musica dei figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni. La detrazione spetterà per le spese effettuate nel 2022 relative all’iscrizione o agli abbonamenti pagati ai conservatori di musica, alle scuole di musica iscritte nei registri regionali, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e a cori, bande e scuole riconosciute da una PA.

Il tetto massimo della detrazione sarà di 1.000 euro a figlio. Il Bonus è riservato alle famiglie con ISEE inferiore a 36 mila euro.

Le novità nel 730 continuano

Le ultime novità previste per il 2023 riguardano l’8, il 2 e il 5 per mille. Il Decreto Semplificazioni ha previsto la dematerializzazione della scheda di scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 e del 2 per mille qualora il Modello 730 venga presentato attraverso sostituto d’imposta.

Tra datore di lavoro, patronati e portale dell’Agenzia delle Entrate, dunque, non ci saranno più differenze. Niente più busta chiusa da consegnare ai datori di lavoro, dunque, con un risparmio di tempo rilevante grazie alla procedura telematica.