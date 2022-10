“Me contro te”, nuove date per il tour: i prezzi sono davvero per… bambini?

Un successo assolutamente senza limiti. Una coppia che ha letteralmente spazzato via ogni previsione ogni pregressa certezza. Il successo attraverso YouTube, i social, un onda impazzita che ha letteralmente travolto gli stessi protagonisti di questa incredibile vicenda. Oggi più che mai ci troviamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno mediatico. Una vera e propria impresa secondo qualcuno, per altri la conseguenza naturale di un successo che di certo non era possibile prevedere. Un vero e proprio fenomeno mediatico, su questo non vi è alcun dubbio. I ragazzi di “Me contro te” continuano a fare strage di seguito tra i più piccoli. Due film all’attivo, un terzo in arrivo ed una produzione mediatica incredibile da milioni e milioni di visualizzazioni. Un recente post sul profilo Instagram di Sofì e Luì, da ben un milione e mezzo di follower, ha annunciato le nuove date per il tour che da tempo ormai sta facendo il tutto esaurito praticamente ovunque. Le nuove date del tanto atteso tour della coppia, attesa alla prova del terzo film a breve in uscita, non rappresentano affatto una novità. Stiamo parlando un duo dal seguito forse senza precedenti. Milioni e milioni di visualizzazioni sul web per i due ragazzi che hanno praticamente un nuovo modo di stare sul web, per cosi dire. I contenuti assolutamente originali, una produzione attenta e continua hanno decretato il successo assoluto del sodalizio. ll successo sul grande schermo arriva con attraverso i titoli: Me contro Te – Il film: La vendetta del Signor S, con oltre nove milioni e mezzo di euro incassati al botteghino, seguito da Me contro Te – Il film: Il mistero della scuola incantata e da Me contro Te – Il film: Persi nel tempo. Lo scorso 30 settembre, inoltre, l’uscita del nuovo titolo Me Contro Te: La Famiglia Reale, su Prime Video, visibile anche su SkyQ oppure l’app Now Smart Stick. Oggi massima attenzione per le nuove date ufficializzate dalla coppia. La tournée avrà inizio il prossimo 5 settembre dal Palazzetto dello Sport di Vigevano e si concluderà il 7 dicembre a Catania. Nel mezzo, due date previste a Roma il prossimo 13 novembre alle ore 16 ed il 27 novembre, sempre alle 16 a Milano. I prezzi per partecipare all’evento, almeno per quel che riguarda le date di Roma, risultano essere non proprio abbordabili. Il settore, tra virgolette, più economico tra quelli disponibili per la data della capitale si vende ad un prezzo di poco superiore ai 50 euro, non proprio conveniente insomma, ma il successo, per una coppia dello spettacolo è anche questo. Si costa abbastanza. “Me contro te”, nuove date per il tour della coppia: le parole dei protagonisti spiegano il fenomeno

In merito poi al prosieguo della propria produzione su YouTube, la coppia, nelle parole di uno dei rappresentanti ha cosi precisato nel corso di una recente intervista: “Abbiamo voluto dividere i contenuti che realizziamo, in modo di essere più chiari con chi ci segue – spiega Luigi Calagna. Su YouTube facciamo i giochi in casa, le sfide, ci sporchiamo con lo slime. Al cinema facciamo avventure, con una dose di mistero e anche di lotte. Nella serie abbiamo voluto raccontare i rapporti umani, abbiamo voluto mettere Luì e Sofì con nuovi personaggi”.

“Girare una serie è abbastanza complesso, dietro c’è uno studio per le scene, per le luci – spiega inoltre Gianluca Leuzzi, il vero e proprio terzo Me Contro Te, regista che li segue dal loro primo film – Nella serie non ci sono canzoni ed effetti speciali, perché abbiamo cercato di diversificare. La serie è incentrata sui personaggi e non sulla storia, e quindi c’è bisogno di uno spazio più ampio per raccontarli”.

L’attesa insomma cresce tra i piccoli fan della coppia. Tra tour e nuovo film appena uscito con un nuovo progetto presto nelle sale e non solo, la coppia più popolare del web si appresta a scrivere una nuova importantissima pagina della sua già ricca storia. Il successo insomma è strepitoso, per nulla aspettato. Oggi, più che mai sulla cresta dell’onda, i Me contro te non si pongono limiti e spingono più che mai tra social, cinema e spettacoli live.